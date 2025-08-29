La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro La tienda «normal» que triunfa en Europa ya ha abierto las puertas de su primer local en Extremadura

Desde primera hora de la mañana, NORMAL se llenaba este 28 de agosto de vecinos de Badajoz y alrededores que quisieron descubrir en El Faro las oportunidades de esta tienda danesa que está triunfando en toda Europa. La cadena, conocida por su modelo único de tienda con precios fijos bajos y una selección de productos de uso diario, ya ha abierto las puertas de la que es su primera tienda en la región.

La tienda se inauguraba este jueves en el centro comercial El Faro, que lo celebraba con una gran fiesta de inauguración. A los que hicieron sus compras, NORMAL les obsequiaba con una bolsa «enorme» para llevar sus compras. Así nos lo cuenta María, que fue una de las primeras en disfrutar de la tienda danesa. Además, le dieron un vale que podrá canjear durante estos días si gasta en su tienda más de cinco euros, tras lo que podrá llevarse un regalo especial.

María, como otros clientes de la nueva tienda de El Faro, se llevó a casa productos de todo tipo: maquillaje, productos de limpieza, alimentación... en total terminó gastándose 100 euros y su bolsa incluía un secador de pelo, cremas solares y hasta una maquinilla de afeitar.

Largas colas desde primera hora

«Yo llegué a las 19:45 más o menos, y todavía había cola para entrar cuando me fui», nos cuenta esta clienta. «Dentro no podías casi ni pasar, te chocabas con la gente, pero los propios dependientes gestionaban las entradas y fluía bien», añade. Eso sí, no se libró de esperar en la cola casi diez minutos.

Sin duda, estas colas dejan claro que la apertura ha sido un éxito y que la tienda danesa promete seguir triunfando en el centro comercial pacense.

Qué es NORMAL

«En NORMAL, vendemos productos completamente normales a precios anormales. La gama de productos incluye marcas conocidas de categorías tales como cuidado de la piel y del cabello, higiene dental, champús ó maquillaje», apuntan desde la cadena.

Este es el primer local de la marca en Extremadura y promete ofrecer a los clientes una experiencia de compra diferente, con un diseño laberíntico y una oferta que cambia constantemente para mantener la sorpresa en cada visita.

