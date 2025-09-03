Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro El centro comercial refuerza su oferta comercial con la próxima apertura de una importante tienda junto a Lefties

El centro comercial El Faro de Badajoz continúa con su reestructuración y ampliación de espacios tras la reciente apertura de la primera tienda Normal el pasado 28 de agosto, sumandose a la oferta comercial del recinto. Esta modernización se refuerza ahora con la llegada de un gran Primor, que se instalará junto a la tienda de ropa Lefties, ocupando un espacio de 2.000 metros cuadrados.

El espacio que ocupará esta nueva perfumería pertenecía anteriormente a la tienda de animales Kiwoko, que hace meses se trasladó al lado del restaurante Lizarrán. Desde entonces, un gran cartel en la fachada han anticipado la próxima apertura de Primor, generando gran expectación entre los clientes.

Aunque todavía no se conoce la fecha exacta de apertura, la cuenta de Instagram del centro comercial ha compartido recientemente un mensaje que adelanta que queda poco para la apertura de la nueva tienda. «Este es el post que estabas esperando. Muy pronto, ¡UN GRAN PRIMOR abre sus puertas!«, indican.

Con esta nueva apertura, El Faro contará así con dos tiendas Primor, la primera que se abrió, de menor tamaño, permanecerá abierta, mientras que la nueva perfumería ofrecerá una experiencia de compra más amplia.

