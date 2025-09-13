Los seis 'Pueblos Mágicos' del sur de Badajoz que todo amante del turismo rural debe visitar

TurismoLos seis 'Pueblos Mágicos' del sur de Badajoz que todo amante del turismo rural debe visitar
Una ruta por estos seis destinos que reflejan la esencia rural de Extremadura
Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:07
Extremadura está llena de pueblos con encanto, ideales para quienes deciden visitar la región y sumergirse en su historia, su patrimonio y sus paisajes. Desde localidades con arquitectura tradicional hasta municipios que conservan tradiciones centenarias, la comunidad ofrece un amplio abanico para los amantes del turismo rural y cultural.
En este contexto, la Red de Pueblos Mágicos de España, dedicada a promover el turismo y el desarrollo territorial de sus municipios adheridos, ha recordado recientemente seis localidades del sur de Badajoz, destacándolas como destinos imprescindibles para visitar por su «tierra de dehesas, historia viva y tradiciones que perduran».
Los 'Pueblos Mágicos' del sur de Badajoz
Estos seis pueblos del sur de Badajoz combinan todo lo que una buena visita puede ofrecer: paisajes naturales, rincones con historia, plazas con encanto y una gastronomía que refleja la esencia de Extremadura.
Cabeza la Vaca
Calera de León
Fregenal de la Sierra
Fuentes de León
Medellín
Segura de León
🌟 Pueblos Mágicos de Badajoz: tierra de dehesas, historia viva y tradiciones que perduran— Pueblos Mágicos de España (@pueblosmagicos) September 10, 2025
Seis destinos únicos que reflejan el alma rural de Extremadura en todo su esplendor:
🌳 Cabeza la Vaca, entorno natural, arquitectura serrana y una gastronomía de raíz:
🔗… pic.twitter.com/Uvq0L8xu4Y
Otros 'Pueblos Mágicos' de Extremadura
Además de los seis municipios del sur de Badajoz, Extremadura cuenta con más pueblos incluidos en la Red de Pueblos Mágicos, y son los siguientes:
Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Alcántara (Cáceres)
Garrovillas de Alconétar (Cáceres)
Cabezuela del Valle (Cáceres)
