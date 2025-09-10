Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran

Judit Molina Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Si por algo se caracteriza Extremadura es por la riqueza de los pueblos y lugares que la conforman, y dentro de ellos, por sus paisajes, tradiciones y fiestas que la hacen única. Cada comarca ofrece una experiencia única, donde la cultura, la gastronomía y la historia se combinan para atraer a visitantes de toda España y del mundo.

Este miércoles, la región ha dado un nuevo paso para consolidar su identidad cultural con la declaración de cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico, que se suman a las 71 ya existentes y refuerzan la oferta festiva y patrimonial de Extremadura.

Cuatro nuevas fiestas declaradas de Interés Turístico

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha presidido el Consejo de Turismo de Extremadura en la Hospedería Hurdes Reales, en Las Mestas, en pleno corazón de Las Hurdes, donde se han aprobado las siguientes celebraciones:

Feria de la Castaña en Cabeza la Vaca

Fiesta del Almendro en Flor en Garrovillas de Alconétar

Las Coles con Buche en Arroyo de la Luz

Feria Agroalimentaria en Valdefuentes

Bazaga ha destacado que estas celebraciones «refuerzan el patrimonio inmaterial de la región, capaz de atraer a miles de visitantes, dinamizar la economía local y consolidar la identidad cultural de los pueblos». Además, añade que «nuestras fiestas y tradiciones son uno de los mayores atractivos turísticos de Extremadura».

Apoyo al sector turístico y nuevas iniciativas

Durante el Consejo también se trataron las principales líneas de apoyo al sector:

Ayudas a la eficiencia energética y economía circular , con 5,8 millones de euros hasta finales de septiembre.

Ayudas a la calidad turística , que beneficiaron a 223 empresas con una inversión de 2,5 millones de euros.

Preparativos de la V Convención de Turespaña , que se celebrará del 7 al 9 de octubre en Cáceres y reunirá a más de 600 profesionales del turismo de todo el mundo.

Planes de Turismo Interior y de Turismo de Salud y Bienestar, diseñados para diversificar la oferta turística en la región.

Bazaga ha destacado que «queremos enviar un mensaje claro: el turismo seguirá siendo una palanca de recuperación y desarrollo para esta comarca y para toda Extremadura».