Obras para colocar nuevos sumideros en la ronda del Pilar J. V. Arnelas
Badajoz

Ronda del Pilar estrenará sumideros para evitar las balsas de agua

El Ayuntamiento invierte 529.000 euros en colocar nuevos imbornales y mejorar las redes de aguas pluviales por toda la ciudad con unas obras que comienzan por la ronda del Pilar

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Los operarios están estos días cerrando las zonas abiertas en las aceras de ronda del Pilar donde han colocado nuevas canalizaciones para que no se ... formen balsas de agua cuando llueva. Al menos, ese es el objetivo de un paquete de obras que va a realizar el Ayuntamiento de Badajoz por toda la ciudad y que ha comenzado hace unos días por esta céntrica avenida.

