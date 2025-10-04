Badajoz se prepara para las lluvias con la limpieza de desagües y alcantarillas

El Servicio Municipal de Aguas de Badajoz, gestionado por Aqualia, ha intensificado las labores de mantenimiento en la red de saneamiento municipal debido a las ... previsiones de fuertes lluvias.

En lo que va de año, los trabajos realizados superan «ampliamente» los registros anteriores y reflejan una «mejora continua» en la eficiencia operativa y en la respuesta a las necesidades de la ciudad.

En el primer semestre de 2025, se han limpiado más de 200 kilómetros de la red de saneamiento. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a años anteriores, y está previsto que se alcancen alrededor de 400 kilómetros, que es el equivalente a la distancia Badajoz-Madrid.

En cuanto a la extracción de residuos de los imbornales (rejillas del alcantarillado situadas en la vía pública), se estiman la retirada de entre 540 y 590 toneladas, lo que supone un «sensible aumento» respecto a las 480 registradas otros años. «Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad equivale al peso de más de 100 elefantes africanos adultos o casi 10 camiones de gran tonelaje completamente cargados», ha apuntado Aqualia.

En este sentido, se prevé la limpieza de más de 15.870 imbornales a lo largo del año, siendo estos uno de los elementos más importantes para la recogida de aguas pluviales. En este aspecto, el mantenimiento constante de los desagües es de «suma importancia» para prevenir grandes inundaciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema, especialmente en episodios de lluvias intensas.

Reparaciones

Por otro lado, también se han realizado más de 40 reparaciones de pozos de registro en lo que va de año, con una previsión de alcanzar entre 70 y 90 intervenciones al cierre del ejercicio.

En cuanto a los desatrancos, se han ejecutado más de 1.600 actuaciones en los seis primeros meses del año y, según los datos recogidos, se estiman entre 3.200 y 3.500 intervenciones totales. En este caso, estos trabajos permiten mantener la fluidez del sistema y evitar obstrucciones que puedan generar problemas sanitarios o medioambientales.