El Ayuntamiento de Badajoz invierte 530.000 euros en mejorar la red para evitar balsas de agua

Navegar en lugar de conducir por las calles de Badajoz. Es una escena que se repite cada año cuando cae una fuerte tromba de agua ... . Para tratar de paliar las balsas de agua en las zonas en las que más se forman el Ayuntamiento invertirá 530.000 euros en mejorar y ampliar la red.

La inversión se divide en tres contratos que el Consistorio pacense ha sacado a concurso. Dos de ellos se centran en dos zonas donde el problema de las inundaciones cuando llueve es especialmente grave: La Pilara y San Fernando. El tercer paquete está diseñado para colocar nuevos sumideros allí donde sean necesarios.

El objetivo de estos contratos es que la red de Badajoz tenga mayor capacidad de absorción de las aguas pluviales en Badajoz. «Para ello se promueve la instalación de sumideros y tragaderos en zonas susceptibles de sufrir acumulaciones de agua de lluvia», indican.

Dónde habrá más sumideros

En cuanto al contrato destinado a varios barrios, el pliego de condiciones establece que la decisión de las zonas a actuar quedará a criterio del director de obra. No obstante, el Ayuntamiento ha elaborado una lista de zonas donde es necesario colocar sumideros o tragantes.

Las zonas incluidas son la rotonda de acceso a Las Vaguadas desde la carretera de Valverde, la avenida Hernández Gil (Suerte de Saavedra), la carretera de Sevilla, las avenidas Santo Cristo de la Paz y Manuel Rojas Torres (San Roque), la Circunvalación Reina Sofía, el camino de Santa Engracia, Padre Tacoronte, plaza del Progreso o la zona de aparcamientos de la Urbanización Guadiana.

También se incluirá en las medidas antibalsas las rotondas de Federico Mayor Zaragoza con Puebla de Alcocer y con la avenida de Elvas y las glorietas de toda la avenida Sinforiano Madroñero. Así mismo habrá mejoras y más sumideros en la avenida José María Alcaraz y Alenda, en la calle Violeta de Ciudad Jardín y Pablo Neruda (Cerro de Reyes).

En total esta inversión, que llegará a numerosos barrios, cuenta con 188.000 euros.

En La Pilara las actuaciones se centrarán en la calle la Caseta. Se trata de una vía cuya capacidad de absorber agua de lluvia es insuficiente. Esto provoca, no solo que se formen balsas de agua, sino que se creen escorrentías de agua, es decir, corrientes que caen por el barrio con bastante fuerza. Para solucionarlo, la inversión del Ayuntamiento ampliará la red por la que van las aguas pluviales y se instalarán más sumideros.

Además de crear nuevos imbornales en la Caseta, la remodelación incluye la creación de un nuevo colector y la mejora en un talud que hay en la zona y que podrá evitar las correntías. La inversión en La Pilara será de 112.000 euros.

En San Fernando

El problema de San Fernando es algo distinto y más costoso, supondrá 229.000 euros en solo una vía. Se trata de la calle Coimbra donde se suceden las inundaciones y rebosamiento del alcantarillado. Tanto es así que en ocasiones las aguas entran en las viviendas, ya que se trata de casas bajas.

Para solucionarlo el Ayuntamiento encargó un estudio para detectar cuál era el problema y finalmente ha optado por reparar un tramo de colector debido a su mal estado de conservación.

El problema, según indica el pliego de condiciones de las obras, es que se producen reboses e inundaciones, todo ello incrementado por las nuevas construcciones las calles Galindo, Cardenal Cisneros y Nazaret que aportan nuevos caudales.

Actualmente el sistema de alcantarillado consta de bóveda de fábrica de ladrillos, de una sección irregular. Se estima que este colector sería ejecutado en los años 50 y ya ha sufrido varias reparaciones puntuales, incluso han sido sustituidos algunos tramos por tubos de PVC, pero estos parches han sido insuficientes. Este colector, una vez concluida la calle Coimbra, continua hacia una vaguada ubicada en el N-523, donde existen dos pozos, siendo en esta ubicación donde actualmente entra en carga el colector (zona más baja) y provoca el rebose a través de los imbornales, incluso levantado de alguna tapa de los pozos mandando a la vía pública las aguas residuales, con lo que esto representa. Con la obra se acabaría con este grave problema.

Las empresas interesadas en ejecutar estas tres obras de mejora de la red tienen hasta el 2 de septiembre para presentar sus propuestas. Una vez adjudicadas, los adjudicatarios contarán un plazo de ejecución de tres meses.