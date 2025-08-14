HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un coche pasando por una balsa de agua en Badajoz. HOY

El Ayuntamiento de Badajoz invierte 530.000 euros en mejorar la red para evitar balsas de agua

Aumentará los sumideros y la capacidad de canalizar aguas pluviales en distintos barrios de la ciudad

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:48

Navegar en lugar de conducir por las calles de Badajoz. Es una escena que se repite cada año cuando cae una fuerte tromba de agua ... . Para tratar de paliar las balsas de agua en las zonas en las que más se forman el Ayuntamiento invertirá 530.000 euros en mejorar y ampliar la red.

