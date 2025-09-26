Reabren 4 kilómetros de la A-5 en Badajoz y el lunes llegan más cortes El Ministerio de Transportes también abre este viernes a las 14 horas el enlace 400

Trabajos de asfaltado en la autovía A-5, a su paso por Badajoz.

Siguen los trabajos para corregir el asfaltado en la A-5 a su paso por Badajoz capital, unas obras que desde hace 15 meses traen de cabeza a muchos conductores de la capital pacense y municipios limítrofes. Este viernes a las 14 horas se abren cuatro kilómetros en sentido Mérida que estaban cerrados por los trabajos de acondicionamiento del firme. Ya se podrá circular desde el km 402,750 al 398,600 y el enlace 400 de la Autovía del Suroeste.

Nuevos cortes

Tras el fin de semana, habrá nuevas alteraciones en la salida de la ciudad, que se prolongarán desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre.

El Ministerio de Transportes precisa en nota de prensa que se procede al corte total de la calzada entre los km 398,600 y 391,800, en sentido Mérida.

En sentido Portugal

Además, durante esos cinco días, continúa el corte total de la calzada en sentido Portugal, entre los km 405,600 a 407,821. En ambos casos se desviará el tráfico por un carril de la calzada en sentido contrario (Madrid). Se proponen como rutas alternativas al cierre de la incorporación a la autovía en sentido Portugal desde el enlace 407, cortado. Una sería la avenida de Elvas, en la glorieta de El Faro e Ifeba, y otra utilizar el carril de la A-5 en sentido Mérida que se habilitará, con motivo de estas obras, para ir hacia la dirección opuesta.

Ampliar Alternativas para tomar la A-5 en sentido Portugal a la altura de El Faro.

Del martes 30 de septiembre al viernes 3

Ampliar Ruta alternativa a la salida en la A-5 en el enlace 395 hacia N-5/BA-20/N-432/

Por otro lado, el Ministerio de Transportes recuerda que desde el martes 30 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, se cierra al tráfico la salida sentido Badajoz/Cerro Gordo en el enlace 395 y la incorporación A-5 sentido Mérida desde este enlace. Se proponen rutas alternativas.

Estas obras para rehabilitar el firme cuentan con una inversión de 14,27 millones de euros.

