Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
La joven no sufrió lesiones en el aparatoso accidente ocurrido a las 22.15 horas, a la altura del Banco de España
A. Murillo
Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:55
Una joven de 22 años sufrió anoche un aparatoso accidente en la avenida Antonio Masa Campos de Badajoz. Eran las 22.15 horas cuando la conductora perdió el control del vehículo e impactó frontalmente contra una farola. Un corredor que hacía deporte en la zona, y a punto estuvo de ser golpeado por la farola, fue el primero en acudir a socorrerla.
El vehículo, un Peugeot nuevo, quedó cruzado sobre la mediana que separa del vial lateral, en sentido a la avenida Juan Sebastián Elcano, a la altura del Banco de España. Tras recibir el aviso, al lugar acudieron ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, bomberos y agentes de la Policía Local, además del padre de la joven.
La conductora novel no sufrió lesiones y arrojó un resultado negativo en el control de alcoholemia, informan fuentes municipales, que añaden que el accidente se debió a un despiste. El impacto provocó daños de consideración en la zona frontal del turismo.
