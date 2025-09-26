HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El vehículo quedó cruzado sobre la medina que separa del vial lateral. HOY
Sucesos de Extremadura

Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz

La joven no sufrió lesiones en el aparatoso accidente ocurrido a las 22.15 horas, a la altura del Banco de España

A. Murillo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:55

Una joven de 22 años sufrió anoche un aparatoso accidente en la avenida Antonio Masa Campos de Badajoz. Eran las 22.15 horas cuando la conductora perdió el control del vehículo e impactó frontalmente contra una farola. Un corredor que hacía deporte en la zona, y a punto estuvo de ser golpeado por la farola, fue el primero en acudir a socorrerla.

El vehículo, un Peugeot nuevo, quedó cruzado sobre la mediana que separa del vial lateral, en sentido a la avenida Juan Sebastián Elcano, a la altura del Banco de España. Tras recibir el aviso, al lugar acudieron ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, bomberos y agentes de la Policía Local, además del padre de la joven.

El vehículo impactó con la farola en el lado del copiloto. HOY

La conductora novel no sufrió lesiones y arrojó un resultado negativo en el control de alcoholemia, informan fuentes municipales, que añaden que el accidente se debió a un despiste. El impacto provocó daños de consideración en la zona frontal del turismo.

