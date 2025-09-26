El Puente Real contará con una rotonda próxima a la avenida de Elvas

El Puente Real contará con una rotonda en la zona más próxima a la avenida de Elvas, dentro de las obras para construir ... los terrenos que existen entre el viaducto y el tanatorio. Así lo aprobó el pleno este jueves, cuando autorizaron el programa de ejecución de un suelo llamado técnicamente 'sector SUB-CC-9.2-1' en el Plan General Municipal.

Hace trece años que los promotores dieron los primeros pasos, pero este avance indica que están dispuestos a iniciar las obras en poco tiempo. Son una veintena de empresarios.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, destaca la importancia de la nueva glorieta. Quedará a la altura donde existe un desvío hacia Jardines del Guadiana y tendrá cuatro salidas: Hacia Sinforiano Madroñero; a Jardines del Guadiana y el resto de dotaciones hasta la carretera de Cáceres; hacia la avenida de Elvas, y, la cuarta, hacia el tanatorio y la futura barriada.

La glorieta conectará con una nueva avenida paralela a la de Elvas

En esta última salida tomará un vial paralelo a la avenida de Elvas. Cuando esté terminado, medirá dos kilómetros y enlazará el puente con el recinto ferial. Por eso, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, subraya su importancia para agilizar el tráfico de la avenida de Elvas cuando estén construidas todas las torres de viviendas previstas en la zona y se inaugure el hospital privado de QuirónSalud.

Ampliar Así quedará la esquina de la avenida de Elvas con el puente Real. HOY

La agrupación de interés urbanístico tiene previsto invertir 13 millones de euros, según los datos que ofreció Urueña este jueves. Los promotores tienen previsto construir en dos fases. La rotonda está incluida dentro de la primera etapa de obras.

Esta zona es la primero de la avenida Elvas y la que está menos desarrollada. Mientras que más adelante hay edificios ya construidos y otros en obras, este suelo está aún en bruto a pesar de que tiene una ubicación privilegiada frente al complejo hospitalario Universitario.

Son más de 23 hectáreas que van a dividirse con cinco calles y dos avenidas. Además de la avenida paralela a la de Elvas, habrá otra más perpendicular a esta y que parte de la rotonda ubicada entre el hospital Universitario y el campus.

Se proyectan 90.000 metros cuadrados edificables de vivienda libre y 30.400 de vivienda protegida, además de equipamientos públicos, parcelas para enseñanza o zonas verdes. Se prevén seis torres de viviendas en la avenida de Elvas y otros 18 bloques en el interior. De estos últimos, seis tendrán algún tipo de protección.