Atasco en el Puente Real, en una imagen de archivo. HOY
Urbanismo

El Puente Real contará con una rotonda próxima a la avenida de Elvas

El Ayuntamiento de Badajoz aprueba el desarrollo del suelo que se encuentra entre el viaducto y el tanatorio, frente al Hospital Universitario

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:39

El Puente Real contará con una rotonda en la zona más próxima a la avenida de Elvas, dentro de las obras para construir ... los terrenos que existen entre el viaducto y el tanatorio. Así lo aprobó el pleno este jueves, cuando autorizaron el programa de ejecución de un suelo llamado técnicamente 'sector SUB-CC-9.2-1' en el Plan General Municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

