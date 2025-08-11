HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes 11 de agosto en Extremadura?
El último incendio fue entre La Banasta y Las Vaguadas. J. V. ARNELAS

Quintana, sobre el incendiario de Badajoz: «No son delitos fáciles de resolver, habría que cogerlo in fraganti»

El delegado del Gobierno en Extremadura, sin embargo, cree que la investigación dará sus frutos

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:47

Se mantiene la búsqueda para localizar al responsable o responsables de los incendios que están asolando este verano Badajoz. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha comentado este lunes, tras el último incidente, que se mantiene la investigación, pero ha reconocido que no será sencillo atrapar al incendiario.

«No son delitos fáciles de resolver porque casi hay que coger a la persona 'in fraganti' Y no es fácil, no son fáciles de resolver, pero sí hay una inspección concreta abierta que yo creo que dará sus frutos», ha indicado Quintana.

El último fuego, este domingo, se produjo en varios focos a la vez entre Las Vaguadas y La Banasta, por lo que los expertos tienen claro que fue intencionado, probablemente por una persona que fue prendiendo la maleza por el camino de Las Golondrinas, la zona más afectada.

Noticias relacionadas

Buscan al autor en la zona tras un nuevo incendio en Las Golondrinas

Buscan al autor en la zona tras un nuevo incendio en Las Golondrinas

El vecino cuyo coche quedó calcinado en Las Vaguadas: «El fuego se quedó a unos metros de las casas»

El vecino cuyo coche quedó calcinado en Las Vaguadas: «El fuego se quedó a unos metros de las casas»

El suceso dejó dos coches quemados y daños en las fincas de las tres urbanizaciones, entre otros se quemaron los setos, sistemas de riego e incluso maquinaria de jardinería que algunos vecinos tenían en sus parcelas. Además un camión de los bomberos de Badajoz quedó inutilizado por las llamas.

Claramente intencionados

En sus declaraciones Quintana también ha dejado claro que los fuegos en Badajoz son intencionados. El principal indicio, ha indicado, es que se producen en varios focos a la vez, por lo que ha descartado que sean por causas naturales.

Ha insistido, además, en que la investigación está coordinada entre la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil.

La racha de incendios intencionados en Badajoz comenzó a finales de julio con varios días de fuegos en los alrededores del complejo deportivo Sancha Brava, frente a Las Vaguadas. En total la ciudad ha sufrido una veintena de siniestros graves y en cinco ocasiones han tenido que movilizar los medios del Infoex por el tamaño de los fuegos.

En total cuatro personas han resultado heridas, una mujer por inhalación de humos en uno de los dos fuegos que calcinó 200 hectáreas en Tres Arroyos y los otros tres este domingo en Las Vaguadas. Dos bomberos tuvieron que ser asistidos por inhalación de humos y una vecina por una crisis de ansiedad.

El fuego de este domingo en estas urbanizaciones de Badajoz fue especialmente complicado para los efectivos de Extinción de Incendios por el viento que hizo que se moviese rápido y cambiase de dirección en varios momentos. Además las altas temperaturas dificultaron el trabajo de los bomberos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  3. 3 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  4. 4 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  5. 5 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  6. 6 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  7. 7 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  8. 8

    Plasencia, la ciudad que arde de madrugada
  9. 9 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  10. 10

    El hostelero cacereño Emilio Rey se vuelve a vestir de torero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Quintana, sobre el incendiario de Badajoz: «No son delitos fáciles de resolver, habría que cogerlo in fraganti»

Quintana, sobre el incendiario de Badajoz: «No son delitos fáciles de resolver, habría que cogerlo in fraganti»