Quintana, sobre el incendiario de Badajoz: «No son delitos fáciles de resolver, habría que cogerlo in fraganti» El delegado del Gobierno en Extremadura, sin embargo, cree que la investigación dará sus frutos

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 11 de agosto 2025, 20:47

Se mantiene la búsqueda para localizar al responsable o responsables de los incendios que están asolando este verano Badajoz. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha comentado este lunes, tras el último incidente, que se mantiene la investigación, pero ha reconocido que no será sencillo atrapar al incendiario.

«No son delitos fáciles de resolver porque casi hay que coger a la persona 'in fraganti' Y no es fácil, no son fáciles de resolver, pero sí hay una inspección concreta abierta que yo creo que dará sus frutos», ha indicado Quintana.

El último fuego, este domingo, se produjo en varios focos a la vez entre Las Vaguadas y La Banasta, por lo que los expertos tienen claro que fue intencionado, probablemente por una persona que fue prendiendo la maleza por el camino de Las Golondrinas, la zona más afectada.

El suceso dejó dos coches quemados y daños en las fincas de las tres urbanizaciones, entre otros se quemaron los setos, sistemas de riego e incluso maquinaria de jardinería que algunos vecinos tenían en sus parcelas. Además un camión de los bomberos de Badajoz quedó inutilizado por las llamas.

Claramente intencionados

En sus declaraciones Quintana también ha dejado claro que los fuegos en Badajoz son intencionados. El principal indicio, ha indicado, es que se producen en varios focos a la vez, por lo que ha descartado que sean por causas naturales.

Ha insistido, además, en que la investigación está coordinada entre la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil.

La racha de incendios intencionados en Badajoz comenzó a finales de julio con varios días de fuegos en los alrededores del complejo deportivo Sancha Brava, frente a Las Vaguadas. En total la ciudad ha sufrido una veintena de siniestros graves y en cinco ocasiones han tenido que movilizar los medios del Infoex por el tamaño de los fuegos.

En total cuatro personas han resultado heridas, una mujer por inhalación de humos en uno de los dos fuegos que calcinó 200 hectáreas en Tres Arroyos y los otros tres este domingo en Las Vaguadas. Dos bomberos tuvieron que ser asistidos por inhalación de humos y una vecina por una crisis de ansiedad.

El fuego de este domingo en estas urbanizaciones de Badajoz fue especialmente complicado para los efectivos de Extinción de Incendios por el viento que hizo que se moviese rápido y cambiase de dirección en varios momentos. Además las altas temperaturas dificultaron el trabajo de los bomberos.