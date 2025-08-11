Buscan al autor en la zona tras un nuevo incendio en Las Golondrinas A mediodía ha vuelto a arder un área que no se quemó ayer, aunque ya está controlado

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 11 de agosto 2025, 17:13 | Actualizado 17:22h. Comenta Compartir

Nuevo susto para los vecinos de Las Golondrinas, la urbanización de la carretera de Valverde entre La Banasta y Las Vaguadas. Los bomberos han tenido que desplazarse de nuevo a esta zona de Badajoz por un incendio. Inicialmente se creía que habían rebrotado las llamas de ayer, pero todo indica que alguien ha vuelto a prender fuego a las zonas que aún no se habían quemado. Los bomberos han podido controlarlo sin problemas.

Según ha podido saber HOY la policía está buscando por esta urbanización, que termina en Las Vaguadas, para localizar el coche del posible autor de los incendios o testigos que hayan visto algo sospechoso.

Precisamente el viernes, según ha podido saber este periódico, hubo al menos un vecino de la zona que llamó a las autoridades para indicar que había visto algo sospechoso, una persona que estaba merodeando por los solares antes de que comenzase el incendio.

Los vecinos de Las Vaguadas, La Banasta y Las Golondrinas reivindicaban esta mañana en HOY que se localice al responsables de estos fuegos intencionados para acabar con la racha de siniestro que amenaza sus casas desde hace tres semanas.

Intencionados

Desde el inicio de la racha de incendios, los bomberos de Badajoz apuntaron a que se trata de fuegos intencionados. Hay numerosos indicios, el principal, que muchos de estos sucesos han comenzado con distintos focos, es decir, que comienzan las llamas en un punto y unos minutos después se aprecia otro fuego a unos cuantos metros.

Además hay coincidencias sospechosos, la mayor parte de los fuegos han sido la carretera de Valverde, desde La Banasta hasta Malasaradas, pasada la Dehesilla de Calamón. También coinciden las horas, muchos comienzan al mediodía.

En el caso del de este domingo, además, se sospecha que el incendiario aprovecho que había viento para prender fuego y así que se extendiese más rápidamente con intención de causar más daños.

El año pasado Badajoz ya sufrió una mala temporada de incendios de pastos. Entre 2016 y 2023 los fuegos en campos se redujeron a menos de la mitad en la ciudad. Pasaron de 855 en la temporada 2016 (del 1 de mayo al 15 de octubre) a 355 en 2023, el mejor año hasta la fecha en cuanto a estadísticas de fuegos en campos. En 2024, sin embargo, Badajoz soportó 537 incendios de pastos en los cinco meses y medio que dura la temporada con mayor riesgo. Eso supone un repunte del 51% respecto a 2023 y de un 11,8% respecto al 2022. Eso sí, no se alcanzaron los niveles de 2016.

Esta racha de incendios provocados puede provocar otra mala estadística este 2025.