El PSOE suma un nuevo concejal en Badajoz

Rocío Romero Badajoz Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:26

Arcadio Vinagre Mata, economista y trabajador de la Diputación de Badajoz con 60 años, se ha incorporado este jueves al pleno del Ayuntamiento pacense como concejal del PSOE. Lo hace en sustitución de Hernán Álvarez, que renunció a su acta hace varias semanas para emprender nuevos retos profesionales.

El nuevo edil ha tomado posesión de su escaño en el salón de plenos en una sesión que, por otro lado, ha sido la última de la popular Sol Giralt Ballesteros. Esta también renuncia al Consistorio tras su designación como nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía de la Junta. Se espera que sea María Dolores (Loli) Vázquez, que fue concejala durante unos meses en el último mandato y directora de la Casa de la Mujer de Badajoz durante el Gobierno de Monago quien el tome el relevo. De momento, la popular Elena Salgado se ha hecho cargo de las delegaciones de Giralt, entre las que se encuentra Ifeba.

El pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de María Antonia Sánchez, a la que los bomberos han encontrado muerta en su casa con 29 años tras apagar el incendio en la vivienda en que residía en la avenida de Santa Marina.

En el plano político, el Ayuntamiento se ha adherido a la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro', a iniciativa del PP. Además, el pleno ha oído a los concejales de Vox pedir la dimisión del socialista Ricardo Cabezas, que es diputado provincial de Cultura y uno de los once imputados por los contratos presuntamente irregulares al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y su colaborador, Luis Carrero. La propuesta ha partido de los ediles del partido de Abascal y ha logrado el apoyo de los populares, por lo que se ha aprobado su reprobación. Tanto populares como voxistas creen que Cabezas debía retirarse de la política hasta que haya sentencia en el caso que juzga supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Pero no todo ha sido amargo para el PSOE, que ha visto prosperar su propuesta para impulsar la rehabilitación de la barriada de las 800. Después de que los vecinos hayan liderado protestas en los últimos meses, la concejala socialista Cándida Arce Gómez ha explicado que este barrio arrastra desde hace sesenta años un «grave problema de accesibilidad universal», con aceras estrechas, desniveles y ausencia de rampas que convierten el tránsito «en una carrera de obstáculos» para personas mayores, con movilidad reducida o familias con carritos de bebé.

El plan ha recabado el apoyo del Gobierno local tras algunos cambios plasmados en una moción transaccional, pero en esencia piden inversión en accesibilidad, la creación de una mesa de diálogo a la que se sienten vecinos , técnicos y responsables municipales y una campaña de «revalorización del barrio para integrarlo en la vida de la ciudad y dignificar su imagen».

La guerra de Israel y Gaza también ha estado presente en la sesión, dado que Vox ha presentado ha visto aprobada con el apoyo del PP una moción para condenar los altercados violentos que obstaculizaron la vuelta ciclista, mientras que los ediles del PSOE se han presentado en el Ayuntamiento con el pañuelo palestino al cuello.

El pleno ha visto salir adelante otros asuntos de trámite, como la aprobación del estudio de detalle para facilitar la construcción del nuevo centro de menores que ampliará el Marcelo Nessi y que se ubicará junto a este; y un cambio en la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Expedición de documentos administrativos para que los informes de Policía Local relativos a la vigilancia del tráfico serán gratis a partir de ahora.