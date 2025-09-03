Elena Salgado asumirá las competencias que deja Giralt como concejal en Badajoz

La concejala Elena Salgado asumirá las competencias que deja Sol Giralt después de que esta dimita porque será nombrada secretaria general de Economía, Empresa y ... Comercio de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura.

En una nota, el Ayuntamiento de Badajoz explica que el alcalde, Ignacio Gragera, ha delegado en Elena Salgado las competencias que tiene Sol Giralt cuando cese de sus funciones. Es decir, Ifeba, Formación, Empleo y Emprendimiento y UPB. Añade el Consistorio que Giralt renunciará a su acta en el próximo pleno del mes de septiembre.

El día después de anunciarse la marcha del Ayuntamiento de Badajoz como concejala, Giralt ha mostrado este miércoles por la mañana su disposición a trabajar por mejorar la región y su agradecimiento por la confianza de la presidenta, María Guardiola.

«Mi balance profesional y personalmente de estos años ha sido positivo, he tenido mucha suerte de que el alcalde apostase por mí, que fui su secretaria. Estoy también muy agradecida por las delegaciones porque las he disfrutado«, ha dicho antes de agradecer a los trabajadores municipales de las delegaciones que ha dirigido. Aunque, por un lado ha reconocido que le da »penilla« dejar el Ayuntamiento, también mostró su compromiso »firme de abrazar el proyecto« del PP en la Junta de Extremadura al lado del consejero de Economía.

La aún concejala del Ayuntamiento sustituirá a Víctor Píriz, que ha presentado su renuncia por temas laborales esta semana. El nombramiento de Giralt será efectivo el martes próximo y su renuncia al Ayuntamiento se hará también efectiva en el próximo pleno de finales de mes.

Desde las últimas elecciones, en 2023, Giralt ha trabajado como concejala de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, Universidad Popular, y Relaciones Institucionales y con Portugal. Su marcha permitirá la entrada de otro concejal al equipo del PP. Se espera que la siguiente en la lista, María Dolores (Loli) Vázquez, tome posesión de su acta. Ya lo hizo antes de las elecciones de 2023 durante unos meses tras la salida de Francisco Pizarro y se espera que, en este caso cuando aún quedan dos años para las elecciones, repita. Sea esta pacense de 66 años, que fue directora de la Casa de la Mujer, u otra persona, no será inmediato. Es necesario que la junta electoral central emita su credencial como edil.

A Dolores Vázque le siguen Francisco José Elías, alcalde pedáneo de Valdebótoa desde 2017 y bombero; y Esther Espino, que es la actual secretaria del alcalde. A continuación, también por este orden, Domingo Gil (dedicado a la venta ambulante), José Antonio Expósito (director del IMSS) y Leonor Celdrán (trabaja como cargo de confianza del alcalde en el Ayuntamiento).

Se desconoce aún si la delegación en Salgado de las competencias de Giralt es definitiva o temporal, dado que entrará un nuevo edil que podrá asumir competencias. Puede aprovechar los cambios para variar otras áreas o simplemente repartirlas entre el nuevo concejal y el resto. Como ya ha indicado antes, estas son Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, Universidad Popular, y Relaciones Institucionales y con Portugal. De todas, la institución ferial está considerada un 'caramelo' por la exposición que supone y porque cuenta con un equipo de personas que organizan las muestras desde hace años con solvencia.