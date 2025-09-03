HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sol Giralt, en la rueda de prensa de este miércoles para presentar Feciex.

J. V. Arnelas

Elena Salgado asumirá las competencias que deja Giralt como concejal en Badajoz

La hasta ahora edil de Ifeba ha sido nombrada secretaria general de la Consejería de Economía de la Junta

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:22

La concejala Elena Salgado asumirá las competencias que deja Sol Giralt después de que esta dimita porque será nombrada secretaria general de Economía, Empresa y ... Comercio de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura.

