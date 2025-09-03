Sol Giralt se va a la Junta y corre la lista del PP en el Ayuntamiento de Badajoz

Sol Giralt Ballesteros dejará de ser la concejala de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, Universidad Popular, y Relaciones Institucionales y con Portugal para convertirse ... en la nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía de la Junta.

Quien ha desempeñado este último cargo en el Gobierno de María Guardiola, Víctor Píriz, ha presentado su renuncia para trabajar en una empresa privada en Madrid.

Un día después de conocerse esa marcha, tras el consejo de Gobierno de la Junta, ayer se conoció que Giralt será la sustituta. Todo indica que uno de los motivos es reforzar los lazos comerciales con Portugal.

La aún concejala había encadenado varios contratos en empresas dedicadas a la logística cuando entró en el Ayuntamiento como cargo de confianza en 2019.

Dos años después el alcalde, Ignacio Gragera, la convirtió en su secretaria y contó con ella para la candidatura de 2023. Aparecía en el puesto 13, y el PP logró 14 concejales.

La marcha de Giralt será efectiva en unos días, después de presentar la nueva edición de Feciex, que se desarrolla a partir del jueves 11de septiembre en Ifeba. El puesto en la Junta de Extremadura requiere dedicación completa, así que debe dejar el Ayuntamiento de Badajoz.

Para cubrir su vacante, el PP tirará de nuevo de la lista de candidatos con la acudió a las elecciones de 2023.

En principio, todo apunta que será la primera persona en la relación de nombres, María Dolores (Loli) Vázquez, quien se convertirá en edil. Su puesto es el 17. A sus 66 años, fue directora de la Casa de la Mujer cuando José Antonio Monago fue presidente de la Junta y concejala durante unos meses en 2023 en sustitución de Francisco Pizarro.

Le siguen Francisco José Elias, alcalde pedáneo de Valdebótoa desde 2017 y bombero, y Esther Espino, que es la actual secretaria del alcalde. Les siguen, por este orden, Domingo Gil (dedicado a la venta ambulante), José Antonio Expósito (director del IMSS) y Leonor Celdrán (trabaja como cargo de confianza del alcalde en el Ayuntamiento).

Es la segunda vez en este mandato que se produce un cambio de concejal. El primero se debió a la marcha de Antonio Cavacasillas al Congreso de los Diputados. Entonces Juancho Pérez le cogió el relevo.

Sea quien sea la persona que se convierta en concejal, el alcalde, Ignacio Gragera, tendrá que repartir las delegaciones municipales que ha desempeñado Sol Giralt desde las elecciones. Así que tendrá que elegir a alguien para dirigir Ifeba, las áreas de Formación y Empleo, Emprendimiento, la Universidad Popular, y Relaciones Institucionales y con Portugal.