¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Sol Giralt, nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta. HOY
Cambios por nombramiento en la Junta de Extremadura

Sol Giralt se va a la Junta y corre la lista del PP en el Ayuntamiento de Badajoz

Loli Vázquez, que tiene 66 años, y ya fue edil de Badajoz durante unos meses en 2023 es la siguiente en la candidatura

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:29

Sol Giralt Ballesteros dejará de ser la concejala de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, Universidad Popular, y Relaciones Institucionales y con Portugal para convertirse ... en la nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía de la Junta.

