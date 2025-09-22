«Con el programa Ópera Joven se pueden hacer muchas cosas»

El catedrático de Concertación de Ópera Española de la Escuela Superior de Canto de Madrid, el promotor de la 'International Opera Studio de Córdoba' y ... el creador de documentales sobre ópera y profesor de Armonía del conservatorio Paco de Lucía forman parte del plantel de candidatos que quieren convertirse en el nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Esto es, el relevo al hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial.

Las entrevistas de los 16 aspirantes se desarrollan esta semana, martes y miércoles, cuando deberán explicar su proyecto.

«He presentado un proyecto de coordinación y acciones líricas con 22 objetivos, 14 propuestas de mejoras y 34 rúbricas de metodologías artísticas, pedagógicas y de gestión que conllevan más de 200 directrices», explica el catedrático de Concertación de Ópera Española de la Escuela Superior de Canto de Madrid, Antonio Moya Tudela.

Ve interesante el puesto en Badajoz. «He visto el programa de Ópera Joven y se pueden hacer muchas cosas. En mi cátedra he trabajado con muchas voces extremeñas, por mí han pasado más de 3000 alumnos en 33 años, también extremeños y portugueses«. Ha compuesto más de 15 piezas y ha estrenado alguna de ellas en el Auditorio Nacional.

Pero, ¿cambiaría Madrid por Badajoz con un curriculum tan extenso? «Madrid es muy grande, pero también es muchas veces muy despersonalizado. En Madrid lo he hecho todo profesionalmente y tengo amortizada mi carrera funcionarial«.

E insiste: «Mi motivación se debe a que en ese puesto de alta dirección convergen mis tres saberes y experiencias: Director de orquesta (sinfónico y operístico), catedrático y profesor de las materias objeto de la convocatoria y economista. En un solo puesto de alta dirección convergen mi formación (11 títulos superiores —tengo alguno más, pero privado o de rango inferior—) y mi experiencia profesional en dirección de orquesta, docencia y gestión de más de 30 años». Todo esto, dice, «puede ser un cambio de aires».

«Hasta que uno no aterriza en Badajoz, no ve que Badajoz es la provincia más grande de España y tiene muchos municipios a gran distancia unos de otros. Es necesaria esta coordinación para intentar llevar la cultura a todos los municipios«, defiende.

Alberto Alpresa, que es profesor en el conservatorio Paco de Lucía de Algeciras, ha escrito y dirigido varios documentales sobre ópera y ha colaborado en el programa 'Ópera por Barrios' de Sevilla, quiere recuperar para este puesto «la esencia de lo importante».

«El puesto me llamó la atención porque se le ha dado mucho bombo por los medios, desgraciadamente se ha politizado y nos hemos olvidado de la esencia y los interesante: el trabajo de alumnos y profesores«, dice.

Este director de orquesta, que ha cursado un master en Gestión Cultural, asegura que el de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense «es un puesto de responsabilidad desde el que se pueden hacer muchas cosas para dinamizar la cultura de la provincia y la región. Habrá que poner en el objetivo todo lo que se puede hacer por la cultura, por la música, la ópera y las artes escénicas«.

Ha dirigido y escrito varios documentales para Canal Sur, y estrenó el último, Ciudad de la Ópera, en el Teatro de la Maestranza en 2019. «A partir de un libro de documentación de Sevilla y la ópera, hice una adaptación, el guion y tuve la suerte de que Canal Sur la apoyara e hicimos el documental», señala. También ha compuesto algunas bandas sonoras para películas.

Alberto Cubero es de los pocos aspirantes a la plaza que tiene vinculación con Badajoz, dado que reside en la ciudad. Su curriculum es muy amplio, desde la formación en Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y los estudios de Piano en el conservatorio superior de Córdoba hasta los máster en Musicología y en Dirección Orquesta. Pero se presenta, sobre todo, «porque es una plaza espejo de mi curriculum«.

Cuberto se dedica a la ópera y la divulgación. Y su propósito es «hacer llegar la ópera a mucha gente y es perfecto para mí«. De hecho, destaca en la dirección de óperas, ha dirigido diferentes orquestas de forma titular o asistente, y ha creado el COOL (Córdoba Opera Lab), desde donde ofrece desarrollar su carrera en un entorno profesional a jóvenes talentos en el International Opera Studio de Córdoba.