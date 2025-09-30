HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La ambulancia que trasladó al padre al hospital. HOY
Crimen de la joven de 29 años

El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz

Permanecerá ingresado en el hospital Perpetuo Socorro y, cuando reciba el alta, será trasladado a la cárcel

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:12

Encubrir el homicidio y provocar el incendio con el que intentaron tapar las pruebas. Son los cargos a los que se enfrenta ... el padre del presunto autor de la muerte de María Antonia Sánchez, la joven funcionaria asesinada en Badajoz el jueves pasado.

