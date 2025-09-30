El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz

Encubrir el homicidio y provocar el incendio con el que intentaron tapar las pruebas. Son los cargos a los que se enfrenta ... el padre del presunto autor de la muerte de María Antonia Sánchez, la joven funcionaria asesinada en Badajoz el jueves pasado.

El juez ha determinado su ingreso en prisión este martes por la mañana en el hospital Perpetuo Socorro. Allí permanece el padre desde ayer cuando se encontró mal en los juzgados de Badajoz minutos antes de declarar en el Juzgado de Instrucción número 2.

Su hijo se negó a declarar ante este mismo juzgado, que lleva el caso porque estaba de guardia el día de los hechos. En su caso el juez decretó su ingreso en prisión por homicidio e incendio doloso.

En el caso de su padre el juez se vio obligado a prorrogar la prisión al no poder declarar por problemas de salud, pero este martes ya no podía extender más la medida. Eso ha hecho que tanto el juez como el fiscal y la abogada asignada para asistir al detenido, Alicia Correa, se hayan desplazado hasta el hospital.

Los cargos

A las 13.00 horas, en el Perpetuo Socorro, ha comenzado la declaración. Finalmente el juez ha determinado el ingreso en prisión del padre. Los cargos son encubrimiento, referido al homicidio que se imputa a su hijo, e incendio doloso, es decir, provocado.

Por el momento, sin embargo, el padre permanece ingresado en el hospital dado su estado de salud, aunque bajo custodia. Una vez que reciba el alta médica, será trasladado al centro penitenciario.

A pesar de que los dos detenidos ya cuentan con medidas cautelares, el juez mantiene el secreto de actuaciones sobre el caso. La investigación sobre las circunstancias de esta muerte sigue abierta y activa.

Según ha podido saber HOY, el padre se presentó ante la Policía Nacional el sábado pasado. Se autoinculpó de los hechos, pero en el interrogatorio los agentes dedujeron que su hijo podría estar implicado, por lo que también fue detenido ese mismo día.

Ayer pasaron ambos a disposición judicial a las nueve y media de la mañana en los juzgados de Ronda Norte, pero dos horas después una ambulancia salió del subterráneo. Un sanitario que asistió al padre determinó que debía ser trasladado al centro sanitario donde permanece desde entonces y hasta que sea llevado a la cárcel.