La Policía Local de Badajoz refuerza la vigilancia para localizar al autor de los incendios

Se busca incendiario en Badajoz. Hay una o varias personas que están prendiendo fuegos por causas que se desconocen. Ante esto ... la Policía Local pacense ha reforzado la vigilancia, especialmente en las zonas que han sufrido ataques en la última semana. El último fuego, en la tarde de este jueves, ha dañado gravemente la dehesa de Tres Arroyos.

Los policías municipales están desplegados intentando evitar nuevos sucesos o una pista que permita identificar y detener a los incendiarios. Desde el Ayuntamiento de Badajoz confirman que «se ha reforzado la vigilancia, principalmente en las zonas que estos días están siendo más vulnerables, ya que todos los indicios llevan a que los incendios son intencionados».

En concreto Badajoz ha sufrido en solo una semana nueve fuegos, y se sospecha que todos han sido intencionados. La mayor parte de los siniestros se han producido en los alrededores de la urbanización Las Vaguadas, especialmente en el entorno del complejo deportivo Sancha Brava, que es utilizado por los militares de la ciudad y sus familias.

CRONOLOGÍA DE LOS INCENDIOS 17 de julio: Un pequeño incendio junto al complejo deportivo de Sancha Brava hace caer pavesas a la piscina. Se extingue sin problemas.

18 de julio: Arde la misma zona, pero se extiende y, a pesar de la ayuda de los medios aéreos, se queman 120 hectáreas en Sancha Brava.

21 de julio: Arde una cuneta en la carretera de Valverde que roza los chalets de Las Vaguadas. Se extingue el fuego en esa zona, pero salta al otro lado de la carretera y exige de nuevo la intervención de medios aéreos. Se quema otro centenar de hectáreas. Cuando están apagado, empieza otro fuego en otra zona del barrio, hacia Llera. Son montones de poda y se controlan en unas horas.

22 de julio: Pequeño incendio junto a Sancha Brava que se controla en breve.

23 de julio: A las tres de la tarde arde la carretera de Valverde, también cerca de Las Vaguadas. A última hora de la tarde hay otro fuego en la carretera de Olivenza controlado con facilidad, pero surge otro en Tres Arroyos que amenaza zona de dehesa y requiere la ayuda de un helicóptero.

24 de julio: Segundo incendio en 24 horas en Tres Arroyos con mucha dehesa afectada e intervención del Infoex.

También se han producido incendios en la carretera entre Las Vaguadas y Llera, en la carretera de Valverde, en la salida de la ciudad hacia Olivenza y en Tres Arroyos, en la dehesa, dos en las últimas 24 horas.

Hay numerosos indicios que muestran que se trata de fuegos con una mano humana detrás. Lo primero, según confirmó el Servicio de Extinción de Incendios de Badajoz, que no hay otras causas posibles. Los fuegos se han producido en zonas donde no había maquinaria trabajando y no ha habido tormentas estos días.

Ver 11 fotos Incendio originado en la dehesa de Tres Arroyos este jueves. JV ARNELAS

Dos focos a la vez

Además en varios casos se han producido dos focos a la vez, es decir, las llamas han comenzado en dos puntos distintos. Fue el caso del suceso del miércoles. A las tres de la tarde los bomberos de Badajoz recibieron una llamada para alertarles de que había humo en la carretera de Valverde. Al llegar vieron que eran dos incendios separados que se habían prendido fuego a la vez.

La cronología también es sospechosa. Por ejemplo, el pasado lunes los medios aéreos del Infoex dieron por estabilizado un incendio en Sancha Brava tras cuatro horas de labores de extinción. Justo en ese momento comenzó otro fuego en el mismo barrio, pero en otra zona. Precisamente este segundo suceso en pocas horas es otra de las pruebas de que hay un incendiario. Alguien le prendió fuego a unos montones de poda que había entre Las Vaguadas y Llera. No pudo ser accidental, aprovecharon los montones de vegetación para que surgieran las llamas.

El año pasado Badajoz ya sufrió una mala temporada de incendios de pastos. Entre 2016 y 2023 los fuegos en campos se redujeron a menos de la mitad en la ciudad. Pasaron de 855 en la temporada 2016 (del 1 de mayo al 15 de octubre) a 355 en 2023, el mejor año hasta la fecha en cuanto a estadísticas de fuegos en campos. En 2024, sin embargo, Badajoz soportó 537 incendios de pastos en los cinco meses y medio que dura la temporada con mayor riesgo. Eso supone un repunte del 51% respecto a 2023 y de un 11,8% respecto al 2022. Eso sí, no se alcanzaron los niveles de 2016.

Esta racha de incendios provocados puede provocar otra mala estadística este 2025.