La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz El accidente ocurrió en la avenida de Elvas, en un paso para bicicletas próximo al centro comercial Conquistadores

Ángela Murillo Badajoz Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:35 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

La Policía Local de Badajoz trata de localizar al autor de un atropello a un ciclista ocurrido la pasada semana en el casco urbano de Badajoz. El accidente se registró el miércoles por la tarde en la avenida de Elvas, en un paso habilitado para las bicicletas en la salida del Puente Real, en sentido Portugal.

El conductor del turismo se dio a la fuga, mientras que el ciclista que resultó herido, un joven de 19 años, fue atendido en el lugar del impacto por los equipos sanitarios desplazados, y derivado después al Hospital Universitario por una ambulancia de Cruz Roja. Al lugar, próximo al centro comercial Conquistadores, también se desplazó una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

No logró ver el turismo

Todo ocurrió tan rápido que el herido no logró ver el vehículo que se lo había llevado por delante. Sí aportó información a los agentes de la Policía Local algún peatón que había presenciado los hechos.

El equipo de la Policía Local desplazado elaboró el atestado y la Policía Judicial de Tráfico sigue investigando lo sucedido para tratar de localizar al conductor fugado.