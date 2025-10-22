HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes de Policía Local con el coche equipado para tramitar multas directamente en Badajoz. HOY
Badajoz

El 'multacar' de Badajoz ya ha impuesto 850 multas en solo dos meses

La Policía Local comenzó a usar este vehículo dotado con un sistema específico con el que tramitar sanciones directamente a mediados de agosto

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Los conductores de Badajoz empiezan a notar los efectos del 'multacar', el coche de la Policía Local equipado con un sistema para sancionar a quienes ... dejen el coche en zonas prohibidas. En los dos meses que han pasado desde que comenzó a circular, en agosto, ha tramitado 850 sanciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  6. 6 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  9. 9

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  10. 10

    La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El 'multacar' de Badajoz ya ha impuesto 850 multas en solo dos meses

El &#039;multacar&#039; de Badajoz ya ha impuesto 850 multas en solo dos meses