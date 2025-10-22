El 'multacar' de Badajoz ya ha impuesto 850 multas en solo dos meses

Los conductores de Badajoz empiezan a notar los efectos del 'multacar', el coche de la Policía Local equipado con un sistema para sancionar a quienes ... dejen el coche en zonas prohibidas. En los dos meses que han pasado desde que comenzó a circular, en agosto, ha tramitado 850 sanciones.

Las infracciones más extendidos son dejar el coche en un carril impidiendo la circulación de tráfico y poniendo en riesgo la seguridad vial, conocido como la doble fila; dejar el coche en espacios reservados para 'carga y descarga' en horario restringido. Y ya, en tercer lugar, estacionar en calles sin bordillos donde la prioridad de paso corresponde a los peatones.

El vehículo circula por toda la ciudad, pero según ha podido saber HOY, las zonas donde hace más insistencia son las avenidas de Santa Marina, Fernando Calzadilla, de Europa, Sinforiano Madroñero, Ricardo Carapeto y Carretera de la Corte, así como en las inmediaciones de los colegios Salesianos y Maristas. Aunque en estos últimos puntos se da un margen a los conductores de diez minutos para dejar a los niños más pequeños.

En estas semanas, los agentes han notado que los conductores se dan prisa para retirar los coches cuando detectan el 'multacar' y hay zonas que estaban muy afectadas, como Ricardo Carapeto y Carretera de la Corte, donde ya notan un descenso de las infracciones.

Ampliar Un agente observa las imágenes del 'multacar' en una imagen de archivo. HOY

Hay que tener en cuenta que en determinadas zonas, como pasos de peatones, paradas de transporte público o reservados para discapacitados, el vehículo actúa con inmediatez.

Hace tiempo que los propios repartidores solicitaron al Ayuntamiento ayuda, dado que cada vez se respetaba menos sus plazas. De ahí que no solo vigile este vehículo, sino también las patrullas de los agentes.

Para el Ayuntamiento, las sanciones tramitadas en estas ocho semanas demuestran que este sistema mejora la fluidez del tráfico urbano al incentivar el cumplimiento de las normas de estacionamiento. Con su recuperación la delegación de Policía Local quiere mejorar la seguridad y el orden del tráfico.

El 'deltacar', que es su nombre oficial, empezó a multar el sábado 16 de agosto tras tres años de inactividad. Badajoz ya contó con esta herramienta durante ocho años, pero el coche policial tuvo que ser retirado en 2022 porque había agotado su vida útil. Este año, a través de un convenio con la Diputación de Badajoz, lo han recuperado.

Ampliar Un joven en patinete, sin casco, pasa junto al 'multacar'. HOY

Pero en lugar de instalar un sistema fijo a un coche determinado, han optado por instalar un sistema a un vehículo de la Policía Local, pero con posibilidad de cambiarlo a otros coches. Aun así, de momento, suele ir siempre en el mismo vehículo rotulado con los escudos y letras de la Policía Local, por lo que es fácil reconocerlo por la calle.

Cazando infractores un coche equipado con lector de matrículas multa estacionamientos ilegales y detecta vehículos robados

El dispositivo incorporado al coche es capaz de leer las matrículas de los vehículos. Pasa por una calle y detecta los coches mal aparcados o los estacionados en plazas prohibidas, como las reservadas para discapacitados o para 'carga y descarga'. Los policías vuelven a pasar unos minutos después y, si el infractor se mantiene en su sitio, emite automáticamente una sanción. Además de castigar a los que aparcan mal, también sirve para detectar coches embargados o robados. Gracias a este, pueden realizar la lectura automática de matrículas en tiempo real, la videograbación con cámara frontal y la gestión de datos en tiempo real.