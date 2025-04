La plataforma logística del Suroeste Europeo gana dos accesos y nuevas calles este mes

Cinco viales, tres rotondas, dos parkings y dos nuevos accesos. Todas estas dotaciones completan la plataforma logística del Suroeste Europeo, donde pocos operarios remataban ... esta semana los últimos detalles.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda da por terminadas las obras. La UTE formada por Empresarial Magenta y Lantania tiene previsto entregarla la próxima semana tras una inversión regional de 17,8 millones de euros.

Desde 2022, se han visto muchos trabajadores dando forma de polígono industrial a lo que no era más que campo. Han actuado en 72 hectáreas que vienen a completar la primera fase. No hay, de momento, más actuaciones de administraciones públicas en marcha en el recinto de 132 hectáreas en total.

Aún no se puede acceder al recinto por los nuevos accesos: el 2 y el 3. Pero están terminados y se ubican en dos rotondas de la carretera de Campomayor. Una de estas glorietas conecta la Ba-20 con la A-5 y la otra, de reciente construcción, a la altura del centro de Amazon.

La Junta impulsó las obras previstas ante la llegada de la multinacional de comercio electrónico. Entre otras dotaciones, los dos viales alrededor de su centro. Esta semana aún no se podía circular por ellos, dado que unas vallas de obra lo impedían, pero están ya listos. Los operarios barrían y terminaban los detalles. Las farolas están en su sitio y los árboles plantados.

Han colocado las redes de agua e iluminación, telecomunicaciones y señalizaciones. También han dotado al recinto de un nuevo tanque de agua en las inmediaciones de Amazon. Ahí terminarán las aguas de lluvia, en un nuevo pozo que se suma al que ya existía y que se encuentra bajo una de las rotondas.

Las obras han incluido el desdoblamiento de la carretera de Campomayor, cuyos cuatro carriles están abiertos para los conductores desde diciembre. La Junta hizo esta obra para agilizar el tráfico una vez que los camiones de Amazon llegaran al recinto. Se esperaban 612 al día.

De forma paralela a la carretera de Campomayor se ha creado un sendero verde con papeleras y bancos. Se trata de una franja de parque por la que se podrá caminar y que está pensada para ese momento en que la plataforma esté llena de empresas y trabajadores.

La terminal ferroviaria está también terminada desde hace tiempo.

La Junta ha cumplido con las infraestructuras. Ahora faltan empresas que abran.

Entre Amazon y la terminal de mercancías ferroviarias se encuentra una nave que estará en funcionamiento este verano. Vegenat Healthcare, del grupo Nutrisens, tiene previsto empezar sus pruebas en agosto para realizar el traslado de sus equipos y personal de forma paulatina desde la sede de Pueblonuevo del Guadiana. En el último trimestre de este año tienen previsto fabricar los complementos alimenticios usados en hospitales desde esta sede, según la empresa.

La edificación de esta nave marcha con rapidez. Las obras comenzaron el pasado verano y el jueves se veían trabajadores montando la nave.

Donde no se ven movimientos es en los terrenos reservados por Phi4Tech, la sociedad que edificará una planta de supercondensadores y un centro de investigación. Esta ya tiene el Perte concedido, pero aún no ejecuta movimientos en su parcela. Desde la compañía indican que cuentan con los permisos de Industria, pero que les faltan los de Medio Ambiente. Cuando los tengan, aseguran, acordarán la fórmula con Avante para usar los terrenos y tramitarán las autorizaciones en el Ayuntamiento, donde no esperan encontrar obstáculos.

Ampliar Centro de Amazon, construido y a la espera de una fecha para empezar a funcionar. Casimiro Moreno

En el recinto de Amazon suele haber vehículos aparcados y este jueves, también, varios operarios con petos reflectantes en el estacionamiento interior de la estación. La nave está lista para empezar a funcionar cuando lo decidan. Junto a sus aparcamientos, dos marquesinas anuncian la llegada un autobús en el futuro con la sonrisa que caracteriza el logo de la sociedad.

La multinacional continúa sin tener una fecha para abrir, pero tampoco ha descartado sus planes en Badajoz. De hecho, no tiene intención de alquilar ni vender sus instalaciones, algo que sí ha decidido para otro centro levantado en La Muela (Aragón). La compañía no da plazos, solo insiste en que abrirá cuando se den las condiciones económica globales.