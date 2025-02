Economía reconoce ahora que la Plataforma de Badajoz no ha perdido proyectos por falta de electricidad

«Ningún proyecto ha tenido que buscar otra ubicación por falta de suministro eléctrico», reconocen ahora desde la Consejería de Economía sobre la Plataforma Logística. Una afirmación que contradice la declaración efectuada por Guillermo Santamaría, titular de este mismo departamento de la Junta de Extremadura, ... la semana pasada en la que aseguraba que empresas que se querían instalar en este espacio no podían hacerlo por falta de potencia eléctrica.

Igualmente señalan fuentes de la Consejería que no tienen conocimiento de retrasos en la ampliación de la subestación eléctrica Río Caya, la que da servicio a la Plataforma Logística, prevista para 2025.

Sí insisten que esa ampliación no va acompasada con el desarrollo de las siguientes fases de la Plataforma. «Si no se puede acelerar el ritmo, tendremos un impasse de tiempo en el que no habrá energía suficiente para nuevas empresas», apuntan, al mismo tiempo que anuncian que la Junta de Extremadura está trabajando para que la subestación se amplíe en un plazo más corto.

En este sentido, también aclaran desde Economía que la ampliación de la subestación Río Caya permitirá la implantación de proyectos electrointensivos en este suelo industrial. Estas iniciativas empresariales de alta demanda eléctrica son las que tiene que suministrarse desde la red de transporte de Red Eléctrica, como es el caso en Navalmoral de la Mata del proyecto de Envision.

La empresas sin esas necesidades reciben la potencia eléctrica estándar que les suministra Endesa. «Todas las parcelas de suelo industrial de la Plataforma Logística cuentan con potencia eléctrica suficiente para su desarrollo empresarial, por lo que todos los proyectos con los que estamos trabajando disponen de energía para su funcionamiento», según la Consejería.

Al mismo tiempo, detallan que todavía no se han mantenido conversaciones con las compañías eléctricas para hablar del suministro de la segunda y tercera fase de este área industrial.

Polémica con la potencia

La semana pasada, en la comparecencia en la que confirmó que Amazon no tenía prevista la apertura de sus instalaciones de la Plataforma Logística, el consejero de Economía advirtió que el área industrial tenía problemas de potencia eléctrica.

Esas declaraciones fueron afeadas tanto por la oposición política -el PSOE consideró irresponsable que desde la Junta de Extremadura se desvelasen los planes de una empresa privada- como por la patronal extremeña: «No parece la mejor forma de atraer industrias a la región», señaló Javier Peinado, secretario general de la Creex.

Por otro lado, desde Red Eléctrica señalaron a las administraciones públicas extremeñas como las responsables del avance de la ejecución de la subestación eléctrica Río Caya. El calendario que maneja el operador eléctrico es tramitar los expedientes (las subestaciones Sagrajas y Río Caya y las líneas eléctricas) en el último trimestre de 2023. «A partir de ahí, dependemos de que las administraciones públicas nos concedan las autorizaciones necesarias para ejecutar la actuación», remarcaron.

En cuanto a la terminal ferroviaria, que ya está concluida, así como sus conexiones hacia Madrid y Lisboa, en la Consejeria prevén que entre en funcionamiento en 2024 e informan que los nuevos accesos estarán en servicio cuando se terminen las obras de la fases que se están desarrollando.