El nuevo aparcamiento del Palacio de Godoy se llena en pocos minutos

Una ubicación excelente y bien organizado, pero se queda muy corto. Es la conclusión que sacan los primeros usuarios del aparcamiento del Palacio de Godoy ... que ha abierto al público tras dos años y medio en obras.

«He llegado a las nueve, un poco antes, y sí, he aparcado. Un alegrón», presumía ayer Leopoldo Marco. Este pacense es comercial y se pasa las mañanas de barrio a barrio de Badajoz. «Un conocido me dijo el domingo que abrían el aparcamiento (del Palacio de Godoy) y cómo venía subiendo para la Alcazaba, he dicho: 'voy a probar', y quedaban pocas plazas, se ha llenado enseguida. En cuanto la gente ha visto que estaba disponible».

La apertura de este nuevo estacionamiento en pleno centro, que cuenta con medio centenar de plazas, ha sido una alegría para los conductores que lo han llenado en unos minutos a primera hora de la mañana. También había residentes de la zona ocupando desde la noche, por lo que los que han logrado sitio han sido unos privilegiados.

Este aparcamiento también es un referente para los usuarios del la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, pero al menos los alumnos no han tenido suerte las primeras horas. «Quizá algún profesor que viene muy pronto, o alguno de que viene de tarde. Por la mañana será complicado porque lograr un aparcamiento en el centro en un milagro. Yo intento venir andando, pero ahora hace demasiado calor. Hoy me han traído, otros días subo a la Alcazaba», cuenta Aracely Durán, una jubilada.

La conclusión de los conductores es que el aparcamiento del Palacio de Godoy saca buena nota en comodidad, pero hace falta más en el centro.

Falta aparcamiento

Desde 2018 se han perdido más de un millar de plazas de aparcamiento en el centro de Badajoz debido a la creación del corredor verde, la obra del Campillo o la instalación de las distintas plataformas únicas. En este tiempo se han abierto tres aparcamientos gratuitos, el de Eugenio Hermoso, el de Prim y el del Palacio de Godoy, pero solo suman unas 120 plazas.

En el futuro, junto al Palacio de Godoy habrá más plazas, aunque no gratuitas. Entre la rotonda de los Tres Poetas y la Puerta de Palmas está en proyecto un aparcamiento subterráneo con unas 80 plazas.

Sin embargo este último aparcamiento tampoco podría aliviar mucho la situación del centro porque hay un compromiso municipal de eliminar las plazas que hay en la Alcazaba, ya que se trata de un monumento.

En cuanto al Palacio de Godoy, el entorno de este monumento ha estado en obras más de dos años. La primera fase de los trabajos empezó en noviembre de 2021 y acabó en marzo de 2002. Se centró en la demolición del muro perimetral y la tala de los árboles que había delante, despejando la visión de este edificio histórico.

La segunda fase, con 600.000 euros de fondos europeos, comenzó en abril de 2023 y debía finalizar ocho meses después, pero ha sufrido varios retrasos. En estos trabajos se han demolido las estructuras anexas al palacio, se ha creado el aparcamiento y varias zonas ajardinadas. Además hay unas escaleras que conectan la avenida Joaquín Costa con la calle Porrina de Badajoz como nueva entrada al Casco Antiguo.

En el Palacio de Godoy, sin embargo, queda pendiente la rehabilitación de la fachada, cuya pintura está muy deteriorada.

En el futuro, además, perderá su uso actual porque la Escuela de Artes se trasladará a San Agustín y la Escuela de Idiomas también está previsto que se lleve a otra ubicación. Por tanto habrá que buscar una nueva actividad en este edificio.