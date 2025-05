Tres días atrapado en el aparcamiento de Godoy

Cuando Rafa C. (prefiere omitir su apellido) llegó el domingo por la noche a la calle Porrina de Badajoz y vio que estaba abierta al ... tráfico, se llevó una sorpresa.

Volvía con su coche de pasar unos días fuera, y para su sorpresa la entrada al nuevo aparcamiento del Palacio de Godoy estaba abierta. «Para mí fue como un regalo de Reyes. Es muy complicado aparcar en el centro y siempre tengo que dar muchas vueltas y dejar el coche lejos de casa. Me llevé una alegría cuando vi que había coches dentro y que las vallas no estaban», afirma.

El joven cuenta que al llegar al parking se encontró con más personas que también tenían allí sus coches y esto fue lo que le convenció para dejar allí el suyo. Además, varios conductores le aseguraron que ya estaba abierto al público.

«Las vallas de la entrada estaban retiradas, los palés con los bloques de cemento tampoco estaban. Pero el martes me encontré que los habían puesto de nuevo. No había ningún cartel informando que estaba prohibido estacionar ahí, de ser así no habría dejado el coche», destacó preocupado ayer por la mañana.

No fue hasta el martes por la tarde cuando Rafa volvió a necesitar su coche. Se disponía a salir para hacer unas compras y al llegar a la nueva explanada, que alberga 50 plazas de aparcamiento, descubrió unos palés cargados con bloques de cemento que obstaculizaban la salida. Además, las vallas también impedían la salida.

«Me llevé una sorpresa al ver de nuevo todo vallado. Desde el domingo no había vuelto a pasar y nunca imaginé que no estaba permitido estacionar. Me asusté al ver que apenas quedaban coches en el aparcamiento», recuerda.

Al comprobar que no había manera de sacar su vehículo, fue a llamar a la Policía Local para buscar una solución, pero el agente que que le cogió el teléfono le informó de que tenía que esperar a que los operarios regresaran a la obra.

Sin coche para ir al trabajo

En su intento por sacar su Opel Astra del interior de la explanada, Rafa acudió a primera hora de la mañana de ayer.

Regresó con la esperanza de que los trabajadores le ayudasen a retirar los palés para poder salir de allí con su coche, pero no fue posible dado que ayer a primera hora no había nadie trabajando en la obra.

Esta situación aumentó el agobio que Rafa sentía por no poder disponer de su vehículo. «Entro a trabajar a las cuatro de la tarde y aunque lo hago en Valdepasillas necesito el coche», declaró a HOY.

Tras varias llamadas al Ayuntamiento, Rafa consiguió contactar con la constructora para que retiraran los obstáculos.

«Me dijeron que a lo largo de la mañana vendrían a quitar las vallas para que pudiera sacar el coche de ahí, así que estaré esperando el tiempo que haga falta», afirmaba esperanzado por la mañana.

Poco antes de las doce del mediodía dos operarios municipales llegaron hasta el aparcamiento de Godoy para ayudarle a retirar su vehículo, que llevaba tres días en el parking.

«Ha sido todo un alivio, pues al principio creí que no iban a venir y que iba a ser más complicado. Ahora el problema está en buscar un lugar apropiado para aparcar en la calle. Ojalá abran el parking pronto porque para los que vivimos aquí es muy necesario», relata.

La Alcazaba es uno de los lugares más cercanos que tiene este vecino para dejar su coche, aunque confiesa que no le gusta demasiado el lugar. «En una ocasión se metieron dentro del vehículo. Olvidé cerrarlo, estuvo lloviendo y cuando llegué me faltaban papeles y alguien había olvidado el paraguas dentro», recuerda.

Su coche no era el único que se encontraba atrapado en el aparcamiento, anoche aún había otros dos más que también tendrán dificultades para abandonar el parking, ya que tras la salida del coche de Rafa los operarios volvieron a colocar los palés con los bloques de cemento.

Una medida que pretende evitar que más vehículos tomen el estacionamiento, pues fue el pasado sábado cuando más de una decena de vecinos retiraron las vallas al ver que la obra había terminado.

Aun así, el parking no se abrirá al público hasta que los técnicos municipales verifiquen los trabajos y comprueben que todo está en orden. Así, lo afirmó el Ayuntamiento, que destacó que por el momento no existe una fecha concreta para abrir las nuevas instalaciones, por lo que el Consistorio ha pedido a los vehículos que no utilicen el aparcamiento, aún vallado.