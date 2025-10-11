Los niños levantan la bandera en una semana con charlas sobre IA y limpieza de sangre

El puente del Pilar pondrá broche a una semana de honores a la bandera, cuando llegamos al arranque del Festival Internacional de Teatro en Badajoz ... , en el López de Ayala. La semana ha estado aderezada con conferencias, nuevas exposiciones y celebraciones en honor a la patrona en la Comandancia de la Guardia Civil, en Santo Domingo. Los pacenses asiduos a las charlas han podido profundizar en temas tan dispares como la historia de la ciudad atesorada en los archivos de la Catedral, la caza o la inteligencia artificial.

Alfredo Liñán y Ignacio de la Torre, en la conferencia sobre IA ofrecida en la Económica. HOY

Este fue el asunto abordado en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. Su sede recibió el jueves a Ignacio de la Torre, socio y economista jefe de Arcano Partners. Tras la presentación a cargo de Alfredo Liñán Corrochano, el experto analizó con despliegue de gráficos el impacto de la IA en el empleo, los usos sociales o la vida cotidiana.

Ampliar Tertulia cinegética con Lucio Poves, en Ámbito Cultural. HOY

También el jueves, la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés acogió las Tertulias de Caza organizadas por Juvenex y la Asociación Española de Rehalas. A partir de ahora, estos encuentros tendrán dicha sala como lugar de reunión de los cazadores. Animó la tertulia el comunicador Lucio Poves. Interpelado por Quirico Matamoros y Alberto Covarsí, habló de sus inicios en la caza y el papel que los medios de comunicación generalistas juegan en este ámbito cinegético.

Ampliar Presentación del cómic 'Verano' en la Escuela de Narrativas Mirada y Voz. HOY

Ha habido hueco también para las novedades editoriales. El martes se presentó en la Escuela de Narrativas Mirada y Voz –con sede en Juan Carlos I– el cómic 'Verano', una obra colectiva con portada de Borja González, Premio Nacional de Cómic.

El sacerdote Manuel Ruiz Durán presentó su libro 'Limpieza de sangre en la Catedral de Badajoz' en Montesinos 22. HOY

En la sede de Fundación CB en Montesinos 22, se dio a conocer el fruto de las investigaciones de Manuel Ruiz Durán. El investigador y sacerdote presentó su libro 'Limpieza de sangre en la Catedral de Badajoz'. Tras bucear en los archivos catedralicios, el párroco de San Agustín habló de los 186 años que tiene el último expediente de limpieza de sangre que consta en la ciudad. Un requisito necesario para demostrar el linaje si se pretendía ingresar en ciertos puestos de responsabilidad en la curia.

En la agenda musical, el jueves sonaron en La Santa (calle Zurbarán) los nuevos ritmos de Juan Medina, antes conocido como Juanito Makandé. El mismo día se entregaron en el Hospital Centro Vivo los décimos premios del Concurso Fotográfico Sin Barreras, organizado por Apamex y la Diputación. Allí se puede ver ya una selección de instantáneas presentadas al certamen.

Ampliar El Hospital Centro Vivo acogió la entrega de premios del concurso fotográfico 'Sin barreras'. Ángel Márquez

El miércoles, monumentos emblemáticos de la ciudad y el puente Real se tiñeron de azul turquesa con motivo del Día Internacional de la Dislexia. Un gesto para visibilizar este trastorno del aprendizaje.

Ampliar Puerta de Palmas, iluminada en el Día Mundial de la Dislexia. J. V. Arnelas

También ha habido tiempo para las buenas causas. Tras mostrar su mejor coreografía contra la ELA, la comparsa Cambalada, vigente campeona del Carnaval de Badajoz, ha anunciado que la gala celebrada con motivo de su 35 aniversario recaudó más de 5.000 euros para luchar contra esta dolencia.

Ampliar Cambalada ha recaudado más de 5.000 euros por la ELA. HOY

El ambiente previo a la Fiesta Nacional del 12 de octubre también ha sido protagonista. El jueves por la mañana, 300 escolares de distintos centros educativos de la ciudad participaron en la plaza de Conquistadores en el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España. El acto estuvo organizado por la Delegación de Defensa en Extremadura, la Subdelegación de Defensa en Badajoz, el Ayuntamiento y la Dirección Provincial de Educación.

Ampliar La primera conferencia del Aula de Flamenco en la Diputacion abordó la historia del traje de flamenca para baile. Ángel Márquez

Por la tarde, en el Salón Noble de la Diputación comenzaron las conferencias del Aula de Flamenco con la participación de Rocío Plaza, que habló sobre 'El traje de baile flamenco, una historia en constante evolución'.

El viernes, el ciclista profesional Carlos Verona, que viste la camiseta del Lidl-Trek, ofreció una charla en la residencia universitaria Rucab en la que habló de su trayectoria deportiva.

Ampliar Inauguración del Espacio Creativo Cardo, en la José María Alcaraz y Alenda. J. V. Arnelas

También el viernes se inauguró el nuevo local del Espacio Creativo CARDO. Un lugar que abre sus puertas en la avenida José María Alcaraz y Alnda para la creación y experimentación artística, con talleres enfocados en cerámica o acuarela, entre otras actividades.

Grabación de cortos

En la Factoría Joven del Paseo Fluvial, se celebra este viernes por la tarde y el sábado por la mañana 'Cine con causa, creando cortos', a cargo de Isabel Redondo, Fran Jiménez y Marcos López.

En el Palacio de Congresos se desataron el viernes las risas con el show '¡Acojonado!', de Miguel Miguel. En la Casa del Libro ayer firmó ejemplares de 'Divina Ceuta' el escritor Martín Godoy García, y hoy hay cuentacuentos infantil.

María Adánez en el López

El evento más destacado del puente es el comienzo del Festival Internacional de Teatro de Badajoz. A las seis de la tarde, abre la función infantil Crassh_Duo Circusen el paseo de San Francisco y a las 21.00 horas, ya dentro del López de Ayala, está prevista la obra 'La Gramática', con María Adánez. El domingo también habrá teatro familiar, con 'Mr. Bo' (Compañía Marie de Jongh) a partir de las siete de la tarde.

Los fieles pacenses a la obra de Tolkien deben saber que la librería Tusitala ha retomado el club de lectura 'No te apresures' en torno a la obra del autor de 'El Señor de los Anillos'. La cita tiene lugar este sábado a mediodía.

Quien busque un plan gastronómico para disfrutar del puente en la capital pacense puede pasar por el auditorio Ricardo Carapeto, donde se celebra Callejeando Food Fest. Once gastronetas ofrecen sus propuestas y habrá bocados para los celiacos.