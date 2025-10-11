HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
Escolares y autoridades en el izado de la bandera, en la plaza de Conquistadores. A. Márquez
La Coctelera de Badajoz

Los niños levantan la bandera en una semana con charlas sobre IA y limpieza de sangre

La agenda cultural y social de la semana da paso al inicio del Festival Internacional de Teatro de Badajoz, con María Adánez este sábado en el López

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:37

Comenta

El puente del Pilar pondrá broche a una semana de honores a la bandera, cuando llegamos al arranque del Festival Internacional de Teatro en Badajoz ... , en el López de Ayala. La semana ha estado aderezada con conferencias, nuevas exposiciones y celebraciones en honor a la patrona en la Comandancia de la Guardia Civil, en Santo Domingo. Los pacenses asiduos a las charlas han podido profundizar en temas tan dispares como la historia de la ciudad atesorada en los archivos de la Catedral, la caza o la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  6. 6 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  7. 7 Despedida serena de un arquitecto discreto
  8. 8

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  9. 9

    Oramba se queda con la Casa de las Aguas
  10. 10 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los niños levantan la bandera en una semana con charlas sobre IA y limpieza de sangre

Los niños levantan la bandera en una semana con charlas sobre IA y limpieza de sangre