Esta es la 'foodtruck' sin gluten que aterriza en el 'Callejeando Food Fest' de Badajoz este fin de semana

Badajoz se prepara para recibir nuevamente el 'Callejando Food Fest', un festival que transformará el Auditorio Ricardo Carapeto en el epicentro de la comida callejera, la música y la diversión. Del 10 al 13 de octubre, la capital pacense contará con 11 foodtrucks, ofreciendo una experiencia gastronómica única. Además, el equipo de Callejando confirma a HOY que habrá una opción completamente 'gluten free', para que los celíacos puedan disfrutar de los platos venezolanos más deliciosos y especiales de la mano de 'El Pilón de la Negra'.

Opciones sin gluten en Callejeando Food Fest Badajoz

'El Pilón de la negra' es la única 'foodtruck' certificada 100% sin gluten, pero habrá otros 'foodtruck' como es el caso de Asian food que incorpora un 80% de oferta sin gluten, «pero al contar con algún producto que lleva harina hay posibles riesgos de contaminacion cruzada, por lo que solo sería apta para personas intolerantes y no celíacas», aseguran desde el festival.

'El Pilón de la Negra', 100% gluten free

El equipo de 'El Pilón de la Negra' serán quienes traerán el lado más puro venezolano a Badajoz, además de ser la opción 'gluten free' con una oferta única 100% sin gluten certificada y formada por la Asociación de Celíacos de Murcia.

Esta idea de 'street food venezolana' surgió en 2017 y viajarán desde Murcia para traer a Extremadura todos sus platos 100% venezolanos.

Qué es Callejeando

El 'Callejeando Food Fest' es el festival gastronómico que más ha viajado por nuestro país. Un espacio al aire libre para todos los públicos, con música y entretenimiento hasta para los más peques.

Esta nueva edición en Badajoz ofrecerá a los asistentes una experiencia gastronómica variada, que abarca desde la cocina local hasta opciones internacionales. Entre los 11 foodtrucks de este año se podrá disfrutar de comida asiática, mexicana, kebabs artesanos, hamburguesas, hot dogs, cocina extremeña fusión y la opción gluten free, con platos venezolanos de 'El Pilón de la Negra'. El 'Callejeando Food Fest' se consolida así como un espacio para explorar sabores sobre ruedas, combinando tradición y creatividad culinaria durante todo el fin de semana.

