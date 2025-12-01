HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Corredor del Palacio de Congresos de Badajoz. HOY

Los músicos de la OEx ven inviable ensayar si se instala un centro de salud en el Palacio de Congresos

Los trabajadores advierten de las dificultades que podría generar la convivencia simultánea entre la actividad sanitaria y la intensa programación cultural del coliseo Manuel Rojas

R. H.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:43

Los trabajadores de la Fundación Orquesta de Extremadura muestran su «profunda» preocupación por el traslado provisional del centro de salud Los Pinos al Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, el «anillo acristalado» donde diariamente desarrollan su labor artística, educativa, técnica y administrativa.

Según lo previsto, este traslado se mantendrá hasta una futura reubicación del centro sanitario en el antiguo Hospital Provincial, lo que implica la ejecución de obras temporales en el Palacio de Congresos que posteriormente deberán revertirse.

La consejera de Sanidad, Sara García Espada, aseguró a principios de año que el SES no interferirá en la actividad cultural del inmueble. Argumentó que los horarios serán muy distintos, dado que es en horario de mañana cuando el centro de salud registra su mayor actividad y, en todo caso, las urgencias cesan los viernes a las 22 horas. También ha destacado que no se usará ni el auditorio, ni la sala azul donde suelen celebrarse los seminarios ni el hall. Se habilitará también un acceso independiente.

García Espada avanzó que se invertirán dos millones de euros para crear consultas y dividir espacios internos. El uso sanitario ocupará 1.200 metros cuadrados.

«Quienes trabajamos a diario en el auditorio, y conocemos de primera mano las características técnicas y funcionales del edificio, advertimos de las dificultades que podría generar la convivencia simultánea entre la actividad sanitaria y la intensa programación cultural», ha señalado en nota de prensa el comité de trabajadores de dicha fundación, que ha destacado que durante el concierto de abono celebrado el pasado jueves 27 se procedió a leer un manifiesto en el que expresan su «preocupación» ante el citado traslado de Los Pinos al Palacio de Congresos.

También reconocen el compromiso expresado por la Consejería de Cultura respecto a la protección y respeto de la actividad actual. No obstante, señalan que parte esencial de su trabajo -ensayos, proyectos pedagógicos, labores de producción y otras tareas internas- podría verse «seriamente restringida o incluso volverse inviable durante el periodo de coexistencia con las obras y el funcionamiento del centro de salud».

Proyectos pedagógicos

El auditorio Manuel Rojas es un espacio dinámico que acoge semanalmente los ensayos y conciertos de la Orquesta de Extremadura, así como proyectos pedagógicos en los que participan más de 200 niños, jóvenes y familias.

También acoge la actividad de la Orquesta Joven de Extremadura, conservatorios, la Sociedad Filarmónica y numerosos festivales culturales. A ello se suma la labor del personal técnico y administrativo que sostiene toda esta actividad y que permite que miles de personas disfruten cada año de su programación, han explicado.

Por todo lo anterior, los trabajadores de la Fundación apelan a la sociedad extremeña y a las fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones del 21 de diciembre a abrir espacios de diálogo y búsqueda de soluciones que garanticen el futuro del auditorio y de su actividad cultural.

Finalmente, han subrayado que esta manifestación «no es un mensaje contra nadie», sino «la expresión sincera» de quienes trabajan en esta institución. 

