Rehabilitar el Hospital Provincial para Los Pinos y la Escuela de Idiomas costará 12,8 millones

La Junta de Extremadura calcula que reformar su mitad del inmueble costará 12,8 millones. Esta parte del edificio se levanta sobre la capilla Padre ... Rafael y da a las calles Sor Agustina y Pedro de Valdivia,

Esa cifra es la que dio el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en la presentación del proyecto de presupuestos para 2026 que finalmente no se ha aprobado. Con ese dinero se quiere habilitar el centro de salud de la zona centro, Los Pinos, y la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). El proyecto está adjudicado a la UTE Arquitectas Beatriz y Fernanda Cáceres Marzal.

En este caso, se trata de dejar el edificio en su estructura y construirlo de nuevo por el mal estado en el que se encuentra. El plan director del Hospital Provincial recomendaba su derribo, por lo que esa opción es muy probable. Salvo la fachada que da hacia Pedro de Valdivia, esta mitad del inmueble construida en los años 80 carece de protección patrimonial. Se trata 9.843 metros cuadrados sobre la capilla Padre Rafael.

En los presupuestos del SES que no llegaron a ser aprobados aparecían distintas partidas que suman 7,3 millones de euros para crear el centro de salud entre los años 2026 y 2029.

Pero la Consejería de Educación no consignó una o varias partidas específicas para esta obra, sino que incluye las obras en un epígrafe genérico de actuaciones junto con el resto de inversiones. Es el de que Infraestructuras educativas, que disponía de una dotación total de 89,5 millones de euros.

La partida plurianual para la escuela de idiomas debe ser, según los datos aportados por Abel Bautista, de 5,5 millones de euros hasta 2029 para las obras en sí. Habrá otro millón de euros para dotar al inmueble del equipamiento necesario cuando la rehabilitación haya concluido.

La idea de la Junta de Extremadura es que el proyecto de transformación de su mitad del inmueble en una zona sanitaria y educativa moderna esté terminado este mismo año de 2025.

Una de las condiciones de la cesión que realizó la Diputación de Badajoz a la Junta de Extremadura es que las obras estén terminadas en 2031.