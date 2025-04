El Casco Antiguo teme que el uso sanitario del Palacio de Congresos sea permanente

María Isabel Hidalgo Badajoz Martes, 21 de enero 2025, 07:26 | Actualizado 07:46h. Comenta Compartir

A los vecinos del Casco Antiguo no les hace especial ilusión visitar a su médico en el Palacio de Congresos Manuel Rojas.

La ubicación que ... tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Badajoz han buscado para los sanitarios y pacientes del centro de salud Los Pinos «no es la más apropiada». Así lo manifiestan desde la asociación SOS Casco Antiguo, que afirma que el cambio de ubicación de las instalaciones sanitarias «no deja de ser un parche. Esta no es la solución definitiva para el problema del centro de salud, que no es otra que ubicarlo en el Hospital Provincial, algo que los vecinos pedimos desde hace años y no nos van a hacer cambiar de opinión con este traslado provisional», cuenta a HOY su portavoz, Pedro Centeno.

