El 'multacar' de Badajoz pone 55 sanciones por doble fila en una semana

Aparcar en doble fila bloqueando un carril, en paso de peatones, en zonas de carga y descarga o en calles donde está prohibido son algunos ... de los motivos que ha llevado al 'multacar' de la Policía Local de Badajoz a sancionar a 55 pacenses durante la primera semana de funcionamiento .

El 'deltacar', que es su nombre oficial, empezó a multar el sábado 16 de agosto tras tres años de inactividad. Badajoz ya contó con esta herramienta durante ocho años, pero el coche policial tuvo que ser retirado en 2022 porque había agotado su vida útil.

Ahora se ha optado por instalar un sistema a un vehículo de la Policía Local, pero con posibilidad de cambiarlo a otros coches. Un convenio con la Diputación de Badajoz firmado esta primavera ha permitido al Ayuntamiento contar con el sistema informático. Se ha colocado en un coche rotulado con los escudos y letras de la Policía Local, por lo que es fácil reconocerlo por la calle.

El funcionamiento es muy simple. El dispositivo incorporado al coche es capaz de leer las matrículas de los vehículos. Pasa por una calle y detecta los coches mal aparcados o los estacionados en plazas prohibidas, como las reservadas para discapacitados o para 'carga y descarga'. Los policías vuelven a pasar unos minutos después y, si el infractor se mantiene en su sitio, emite automáticamente una sanción. Además de castigar a los que aparcan mal, también sirve para detectar coches embargados o robados. Gracias a este, pueden realizar la lectura automática de matrículas en tiempo real, la videograbación con cámara frontal y la gestión de datos en tiempo real.

El único balance de un año completo corresponde a 2015, cuando la Policía multó a 6.090 conductores

El primer año en marcha en Badajoz, en 2015, el 'multacar' sancionó a 6.090 conductores por estacionamientos indebidos. No hay datos de todos los años que funcionó porque la Policía Local dejó de dar estas estadísticas.

Las 55 multas puestas no son muchas para una semana, aunque hay que tener en cuenta que es agosto y no hay colegios, a cuya entrada y salida más conductores estacionan mal para dejar o recoger a los niños.

HOY realizó un estudio sobre las quejas por la doble fila a finales de junio y el resultado fue que muchos pacenses apoyan el dispositivo para poner orden en el tráfico. Las mayores quejas por aparcamientos en doble fila se repiten en San Roque (Ricardo Carapeto y Corte de Peleas) y en San Fernando (Carolina Coronado). Aunque hay otros puntos, como la avenida de Santa Marina entre las avenidas de Colon y Miguel Celdrán, donde es frecuente ver vehículos mal estacionados.

Otro problema de tráfico que puede aliviar esta herramienta son los aparcamientos en las aceras, muy comunes en el centro. Casi constantemente hay vehículos aparcados en la calle Obispo, San Andrés o Juan Carlos I. El Deltacar puede detectar estos malos estacionamientos y castigarlos.