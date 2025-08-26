HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
Dos agentes de la Policía Local junto al 'multacar' en la avenida de Europa. HOY
Tráfico en Badajoz

El 'multacar' de Badajoz pone 55 sanciones por doble fila en una semana

La Policía Local dispone de este dispositivo desde el sábado 16 en las calles de la ciudad

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 26 de agosto 2025, 07:26

Aparcar en doble fila bloqueando un carril, en paso de peatones, en zonas de carga y descarga o en calles donde está prohibido son algunos ... de los motivos que ha llevado al 'multacar' de la Policía Local de Badajoz a sancionar a 55 pacenses durante la primera semana de funcionamiento .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

