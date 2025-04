Los conductores apoyan recuperar el multacar contra la doble fila

En 2015 llegó a Badajoz un Renault Scenic gris con una cámara en el techo. Cuando este coche entraba en una calle, la doble fila ... desaparecía. HOY lo apodó 'multacar' y la denominación se popularizó. Una década después Badajoz ya no cuenta con este coche policial y algunos conductores lo echan de menos para luchar contra uno de los problemas de tráfico más extendidos en la capital pacense.

Son las once de la mañana en la avenida Santa Marina. Suenan bocinazos. Dos coches en doble fila impiden la salida de un garaje. Uno de los infractores se levanta de una terraza donde estaba desayunando, se sube a su vehículo y arranca. Aparca 10 metros más allá, también en doble fila.

Una hora después en Ricardo Carapeto hay una veintena de coches en doble fila en esta avenida de San Roque. La circulación queda limitada y los conductores va esquivando a los otros.

A las dos de la tarde la plaga de doble fila se extiende a todos los barrios, es la hora de la salida de los colegios. Un autobús urbano pita hasta tres veces para que los turismos mal aparcados se muevan y seguir su ruta por Ronda del Pilar.

«El multacar tampoco era la panacea», admite José Félix Parra, «pero algo hacia, sí se notaba a veces que había menos coches mal aparcados o que se iban más rápido. Yo creo que los conductores saben que pueden dejar el coche donde quieran y no les van a sancionar», explica este pacense.

El primer año en marcha, 2015, el multacar sancionó a 6.090 conductores por estacionamientos indebidos. No hay datos de todos los años que funcionó porque la Policía Local dejó de dar estas estadísticas.

En realidad este dispositivo no es un coche completo, la clave está en las cámaras instaladas en un vehículo policial. Una de ellas es capaz de leer la matrícula de los coches aparcados en una calle y la otra registra la imagen del vehículo. En los inicios se dijo que el vehículo recorrería una una vía y grabaría todas las matrículas en doble fila. Minutos después volvería a pasar y los coches que continuasen mal colocados se registrarían en el sistema. Al final del día la memoria del ordenador del multacar se descargaría y se tramitarían las multas.

Esa fue la idea inicial pero en la práctica el 'multacar' multaba directamente a los coches mal estacionados sin necesidad de una segunda pasada.

La doble fila no es la única infracción que puede perseguir este sistema. También detecta coches mal aparcados en vados o en zonas reservadas como las plazas para discapacitados.

Ampliar El multacar, con la cámara en el techo, cuando funcionaba. HOY

Retirado en 2022

El multacar fue retirado hace dos años del servicio, junto a otros 40 vehículos de la Policía Local, por violar la normativa de seguridad que exige retirar los coches policiales con ocho años de antigüedad. En concreto, lleva fuera de servicio desde junio de 2022. Fue entonces cuando la Junta de Extremadura determinó que incumplía sus directrices sobre la vida útil de los automóviles policiales tras una denuncia del sindicato Aspolobba.

Justo este mes ha sido retirada esa norma que obligaba a retirar los vehículos policiales que cumplían ocho años de antigüedad. Ahora la norma regional sólo exige la retirada cuando se han rebasado los 300.000 kilómetros. Pero en 2022 la norma estaba en vigor y el Consistorio tuvo que retirar decenas de coches que acumulaban más de ocho años de uso.

Tras la desaparición de este coche, el Ayuntamiento de Badajoz anunció que lo sustituiría, pero el alcalde pacense, Ignacio Gragera, indicó hace un año que era prioritario sustituir otros coches policiales antes del 'multacar'. HOY ha consultado al Consistorio pacense si mantiene su compromiso de contar con un nuevo vehículo de este tipo, pero no ha obtenido respuesta.

Mientras, los conductores señalan dos problemas básicos de tráfico:la doble fila y la falta de aparcamiento. En cuanto al primer problema, los afectados creen que la causa es la falta de educación y civismo, pero también apoyan que se sanciones.

Útil contra la doble fila

HOY ha consultado a los conductores si apoyarían la vuelta de esta medida. La respuesta mayoritaria es que sí. «Cada vez es más difícil conducir y aparcar. Hay zonas donde hay bastante doble fila, especialmente en las áreas con colegios», explica Jesús Domínguez, un conductor pacense de 48 años.

Está de acuerdo con recuperar el multacar «porque el tema nos afecta a todos y, si la gente fuese más cívica, se conduciría mejor. No estaría de más tener el multacar».

Pepe Quintana, conductor de 54 años, coincide con esta opinión. «Bajo mi punto de vista la causa es la poca educación vial que hay. Hay zonas donde me quedo sorprendido. Badajoz es una ciudad pequeña, se puede ir andando a cualquier sitio, pero en las zonas escolares... lo de los colegios no es normal, me parece una falta de respeto total. No es que aparque en doble fila, es que lo hacen hasta en cuarta fila».

Miriam Verónica, de 36 años, es comprensiva con los conductores «que a veces tienen una emergencia», pero cree que la mayoría abusan y también apoya que se multe.