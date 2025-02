Modas Eva reabre cuatro meses después de que un coche destrozara su tienda

Una guirnalda de globos negros y dorados ocupaba este miércoles parte de la acera en el número 12 de la avenida Carolina Coronado, en el ... barrio pacense de San Fernando. Con ellos, Eva de la Cruz quería dar de nuevo la bienvenida a las clientas que volvieron a entrar en su tienda, un local que De la Cruz se ha visto obligada a reformar después que un coche se empotrara en él el pasado 12 de agosto.

«Por fin vuelvo a abrir mi tienda, en la que tengo puesta mucha ilusión y a la que le tengo mucho cariño. Me ha costado mucho esfuerzo sacarla adelante y más aún después de estos meses complicados», contaba esta empresaria, que asegura no haber vivido nada igual en los ocho años que lleva al frente de su tienda.

El accidente que sufrieron en verano les pilló completamente por sorpresa, recuerda. Ella se encontraba dentro del local junto a su madre, su hija y unas clientas, cuando el vehículo irrumpió en la tienda, atropelló a una de ellas, destrozó la luna y el interior.

«Es muy duro recordarlo. Más aún teniendo en cuenta que hubo una mujer herida y que aún se está recuperando», afirmaba Eva contenta por poder abrir su tienda de nuevo, aunque aseguró que su felicidad no será completa hasta que se recupere la mujer. Pese a ello y llena de energía la tienda volvió a abrir con otra imagen.

Una imagen que sorprendió a María Concepción Vera, que no pudo contener las lágrimas al ver de nuevo a Eva tras el mostrador.

«Estoy muy contenta de que vuelva a tener una oportunidad porque ha sido muy duro para ella», decía emocionada esta clienta que vino desde Gévora para estar presente en la inauguración. «Compro aquí hace muchos años, trae ropa de calidad y cuida mucho a su clientela. Nos dio mucha pena el accidente y queremos apoyarla en su vuelta», zanja.

Un apoyo que estos meses Eva ha encontrado en su familia y sus clientas, que no han dejado de comprarle las prendas que este tiempo ha tenido guardadas en el almacén. «Los autónomos tenemos muchos gastos y yo no podía estar sin ingresos. He vendido poco pero me ha permitido mantenerme mientras se reformaba el local», subraya satisfecha por tener la tienda lista para afrontar las navidades, que es una de las mejores épocas de ventas.

Ampliar Eva con sus clientas en la reapertura y abajo el estado de la tienda tras el accidente. C.MORENO/HOY

Decenas de personas pasaron la tarde en Modas Eva, pues querían ver la nueva imagen del local. «Hoy no quiero vender, lo que quiero es celebrar mi vuelta con vosotros», decía De la Cruz convencida de que la calidad de sus productos y su cercanía son el motivo por el que Modas Eva, una tienda de barrio es un éxito frente a las venta por Internet.

A la inauguración no faltó su madre, ni su hija, que también estuvieron allí la tarde del accidente. Tampoco faltó Ana María Olivenza, vecina que compra aquí desde sus inicios, y a quien Eva agradeció, como al resto de asistentes, el apoyo y la paciencia.

Con una copa de vino y el deseo de que todo vaya bien, Eva brindó con sus vecinas en el interior de un nuevo escaparate en el que ha encontrado una segunda oportunidad.