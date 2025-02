Eva de la Cruz: «Solo pido que mi clienta se recupere y volver a abrir cuanto antes»

Dormir fue imposible en la noche de ayer para Eva de la Cruz, que no podía dejar de pensar en la «desgracia», así se refiere ... ella a lo ocurrido la tarde del lunes en su tienda, cuando un coche modelo BMW, se empotró en el interior de su tienda, Modas Eva.

Este local, del que ella no es la propietaria, ha amanecido esta mañana con una gran lona azul tapando la entrada, que quedó completamente destrozada. «Hemos colocado esto para tapar un poco todo, hay cristales en el suelo y es un peligro que entre alguien. A mi esto me da igual, son daños materiales y tiene solución. Lo que me preocupa es mi clienta, una mujer que acababa de comprarse un bolso y se iba tan contenta cuando el coche entró y le dio el golpe. Está en el hospital y lo único que pido es que no le pase nada», contaba angustiada porque no ha podido dormir en toda la noche.

«Ha sido una noche muy mala, nadie se esperaba un susto así, algo que ocurrió en apenas unos segundos y que pudo haber sido mucho peor», subraya.

Lo primero que ha hecho Eva esta mañana ha sido intentar localizar a los familiares de su clienta, la mujer de 68 años que tuvo que ser intervenida en la tarde de ayer a consecuencia del accidente. «He hablado con sus familiares y me han dicho que dentro de la gravedad se encuentra estable. Ha sido todo muy fuerte, aún estoy en shock», decía.

Para Eva lo ocurrido ayer por la tarde pudo haber terminado en desgracia si su hija de cinco años, y la amiga de esta no hubiesen estado jugando en el almacén. «Me traigo a mi niña todas las tardes a la tienda conmigo y siempre está por aquí jugando, por suerte ayer por la tarde se metió en el almacén, que está justo al fondo del local, a jugar con su amiga».

A la hermana de Eva, que también se encontraba en la tienda tampoco le pasó nada. En cambio su clienta, tuvieron que sacarla de debajo del vehículo, que según apunta Eva irrumpió con una fuerza espantosa dentro del local. «Yo estaba de espaldas a la calle, colocando unos zapatos en una estantería y no vi nada. Escuché el golpe y salté hacia adentro pensando en mi niña», relata.

Con el susto aún en el cuerpo Eva ha acudido esta mañana al local junto a su marido y su hija. No tenía nada que recoger allí, pues todo lo que pudieron salvar estanterías, espejos lo guardaron ayer por la noche en un almacén que tiene en la calle Canarias. «He venido porque tenía que echar un vistazo, la tienda está destrozada y no sé cuando volveré a abrir, espero que no sea dentro de mucho tiempo porque esto es lo que nos da de comer», zanjó.

Mientras Eva llegaba a la tienda, decenas de vecinos la paraban por la calle para interesarse por su estado. Es una vecina muy conocida en el barrio, pues aunque tiene la tienda desde hace tres años, ella vive allí. «Todo el mundo me conoce aquí, tengo mucha simpatía, trato muy bien a mis clientes y están todos muy contentos conmigo. Prueba de ello es que todos se preocupan y me estuvieron ayer ayudando».

Con los restos de cristal del escaparate aún por el suelo Eva recuerda lo ocurrido y afirma que no es capaz de ver las imágenes del momento del accidente, que han sido captadas por las cámaras de seguridad.

. «No me veo capaz de verlo, ha sido algo muy fuerte porque no es normal que tu estés en tu tienda y un coche te atropelle. Ha podido pasarnos una desgracia porque me he podido quedar sin mis personas queridas».

Por ahora la única preocupación de Eva es que la única víctima del suceso se recupere y abrir de nuevo lo antes posible, ya que la tienda es el sustento de su familia.