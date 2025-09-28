La lluvia y el viento suspenden el Día de la Bicicleta en Badajoz El concejal Juan Parejo anunció la cancelación por el mal tiempo sobre las 10.30 de la mañana

J. López-Lago Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Cambio de planes por el tiempo lluvioso y con viento. Badajoz ha decidido esta mañana suspender el Día de la Bicicleta, una cita deportiva solidaria que cada año congrega a numerosas familias en un recorrido lúdico sobre dos ruedas.

La marcha que iba a discurrir desde el centro comercial Carrefour de la carretera de Valverde hasta el de Valdepasillas no ha podido celebrarse. De modo que no se van a recorrer los 5,5 kilómetros de distancia que separan ambos hipermercados. En su lugar, la organización ha decidido realizar una vuelta simbólica por el punto de salida, donde unos 400 ciclistas se refugiaban del agua cuando se anunció la cancelación, sobre las diez y media de la mañana. Entre ellos se encontraban bastantes niños y adolescentes.

Ver 25 fotos Los ciclistas congregados, en imágenes. J. V. Arnelas

El encargado de anunciar la cancelación ha sido el concejal de Deportes, Juan Parejo. «Ante las condiciones climatológicas que tenemos en estos momentos, hemos tenido que suspender el 38º día de la bicicleta en Madajoz, muy a nuestro pesar, porque estaba todo montado». El edil ha explicado que «el día estaba aguantando, hasta que a las 10 y 25 se ha puesto a llover y hemos decidido suspender».

La cancelación se ha debido al fuerte viento, unas ráfagas a las que se sumó el agua. Se ha referido Juan Parejo al peligro de transitar en las zonas de bajada y en los pasos de peatón, donde frenar puede suponer caídas, sobre todo para los más pequeños. «Preferimos prevenir antes que lamentar una posible caída».

Estaba previsto congregar a unos 3.500 participantes de todas las edades en una acción solidaria a favor del Banco de Alimentos de Badajoz.

Temas

Badajoz