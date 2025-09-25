3.500 pacenses se suben a la bici el domingo en Badajoz

Rocío Romero Badajoz Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

De Carrefour a Carrefour hay 5,5 kilómetros de distancia que van a recorrer 3.500 ciclistas este domingo 28 de septiembre en el Día de la Bicicleta. La fiesta llega a su 38 cumpleaños consolidada como una jornada de amigos y familiares, en la que muchos usan el medio de transporte que requieren a diario y otros pasan antes por el trastero para sacar el regalo de Reyes que tienen arrumbado el resto del año.

Expertos y principiantes están invitados a participar en una jornada con marcado carácter solidario en la que solo se busca pasarlo bien haciendo deporte. No es una competición, según ha recordado este jueves el concejal de Deportes, Juan Parejo, que ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa acompañado de los directores de los dos centros comerciales Carrefour, del director comercial de HOY, Jaime Fernández de Tejada, y la presidenta del Banco de Alimentos, Cristina Herrera.

A esta última entidad se entregan todos los alimentos que canjeen los participantes por cada dorsal. Es necesario llevar un kilo de cualquier producto, siempre que no sea perecedero, o de leche. Herrera ha destacado la importancia de esta jornada para el almacén, donde cada vez encuentran más problemas por el aumento del precio de la cesta de la compra y porque las empresas funcionan bajo pedido. Apenas reciben excedentes de las fábricas productoras, como ocurría en años anteriores.

Los ciclistas Rubén Tanco, el pacense campeón en Ciclismo Adaptado; José Antonio Sánchez, del equipo Cazajoz; y los campeones de BMX Borja Carrasco y Juan Luis Vega han arropado la presentación de la jornada este jueves. El domingo habrá posibilidad de verlos a todos sobre la bici.

Aún hay dorsales disponibles, que se pueden recoger hasta el sábado a mediodía (las 14 horas) en los dos centros Carrefour.

La salida tendrá lugar en el centro comercial del Carrefour en la carretera de Valverde a las 10.30 horas, donde partirá la comitiva que encontrará una fiesta a su llegada en la tienda de Valdepasillas. Los almacenes entregarán allí piezas de fruta y camisetas a los participantes, con cuyos dorsales podrán recoger más regalos que se sortearán. Entre ellos, bicis y carros de la compra.

Los ciclistas recorrerán la avenida Marcelo Nessi, siguiendo por Jaime Montero de Espinosa, Sinforiano Madroñero, calle Godofredo Ortega Muñoz, Tomás Romero de Castilla, Doroteo Morales y Santarem. Pedalearán por el Paseo Fluvial, el paso inferior del Puente Real, la explanada del mercadillo, y seguirán por la calle Emigrante Pacense, la avenida Príncipe de Asturias y José María Alcaraz. Entrarán a la tienda Carrefour de Valdepasillas por la calle Gaspar Méndez.

El dispositivo de seguridad estará formado por 80 efectivos entre agentes de Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja.

Hay que tener en cuenta que los niños no podrán realizar el recorrido en triciclos. Además, el casco es recomendable para todos los participantes y obligatorio para los menores de 16 años.