Una jueza pide a la Diputación de Badajoz información del contrato sobre el hermano de Pedro Sánchez

La jueza del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, pide información a la Diputación de Badajoz de todo el proceso de ... contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra y hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Actualmente ejerce como jefe de la oficina de Artes Escénicas de la institución, donde comenzó a trabajar en 2017 con un contrato de alta dirección para coordinar los conservatorios.

A través de un oficio, al que ha tenido acceso HOY, responde a la denuncia que el pseudosindicato Manos Limpias presentó a finales de mayo por una presunta malversación contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

A raíz de ello, el juzgado abre diligencias previas, que son unas actuaciones de instrucción para determinar si el hecho que se ha realizado es punible. Un oficio es una petición de documentos habitual cuando se presenta una querella para comprobar la veracidad del escrito que llega al juzgado, en este caso el de Manos Limpias, algo que necesita la jueza para argumentar el auto que emita de archivo o no.

Por ello, solicita «toda la información relativa al proceso de contratación laboral como coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, incluida la referente al proceso de selección, emitiéndose informe detallado sobre sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo».

En el oficio, fechado el 30 de mayo, la jueza indica: «Expido-remito el presente oficio para que, a la mayor brevedad posible y por quien corresponda, se emita informe sobre la creación de una comisión de investigación relativa a D. David Sánchez Pérez-Castejón, actuaciones desarrolladas, estado actual y finalidad de la misma».

En el documento aparecen como denunciados el propio hermano del presidente del gobierno, el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la institución provincial, Alejando José Cardenal.

El denunciante es Manos Limpias, con su secretario general, Miguel Ángel Bernard. Esta semana, el pseusindicato se ha trasladado a Badajoz y pedido personarse para ejercer la acusación popular. La jueza le ha pedido para ello una fianza de 10.000 euros, según ha podido confirmar este diario de fuentes judiciales.

Denuncia de Manos Limpias

Manos Limpias se querelló contra el hermano de Pedro Sánchez a finales de mayo por la presunta comisión de delitos continuados contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación, fraude y exacciones ilegales. La querella también va dirigida contra el presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de servicio de Recursos Humanos. El pseudosindicato les ve como «cómplices y encubridores», según explicó el secretario general de Manos Limpias en un canal televisivo, aunque en la querella presentada en el juzgado de Badajoz se les denuncia por «cooperadores necesarios».

La denuncia, a la que tuvo acceso HOY, recoge que David Azagra fue contratado como coordinador de actividades de los conservatorios en régimen laboral de alta dirección, en la Diputación de Badajoz, el 3 de julio de 2017. Para entonces, su hermano era secretario general del PSOE, pero no presidente del Gobierno, cargo que asumió en junio de 2018.

Manos Limpias basa su querella en informaciones periodísticas y sostiene que no dirige la orquesta sinfónica de Badajoz y «no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones». La denuncia incide en que no hay constancia de que haya solicitado teletrabajo y se le haya concedido y, por tanto, pueda teletrabajar desde Elvas (Portugal), localidad en la que supuestamente reside el hermano de Pedro Sánchez. Hace también referencia a su patrimonio.

Este pseudosindicato también presentó la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Polémica

La contratación de Azagra ya estuvo rodeada de polémica hace siete años, pero hace unas semanas ha vuelto a estar en el centro al apuntarse que puede estar tributando en Portugal, a pesar de tener contrato en la Diputación.

La propia consejera extremeña de Hacienda, Elena Manzano, le afeó durante una intervención en la Asamblea de Extremadura que tributara en el país vecino y no en España, donde está contratado. Preguntada por si tenía datos al respecto, su departamento contestó que se refería a las noticias que se habían ido publicando en ese sentido. Durante las semanas siguientes, diversos dirigentes del PP han abundando en cualquier caso en esa acusación, aunque en ocasiones matizan que si no es ilegal, sí lo ven poco ético.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, le ha reclamado «patriotismo fiscal«, mientras que el delegado del gobierno, José Luis Quintana, ha defendido que pueda tributar en Portugal: »La legalidad es total«.

El PP de la Diputación pacense forzó la creación de una comisión de investigación (no permanente) en el Diputación para aclarar todo lo relativo al hermano del presidente del gobierno hace solo unas semanas. Es a esa comisión a la que se refiere la jueza sobre la que pide documentación. El 14 de mayo se celebró el pleno de constitución de esa comisión, y entonces Gallardo retó al PP a que demostrara que Azagra no acude a su puesto de trabajo. De esto no se ha sabido más, dado que los populares ya advirtieron en ese momento que no tienen acceso a los datos de acceso y salida de los empleados provinciales.

Esta semana, Vox ha solicitado la comparecencia de David Azagra ante la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura para dar cuenta del programa 'Ópera Joven', uno de los que dirige en la institución provincial. El diputado Óscar Fernández Calle explicó el pasado miércoles que será la Mesa de la Asamblea de Extremadura la que decida si se piden las comparecencias y, después, comparecerán, «si así lo estiman conveniente», las personas a las que se solicita su intervención.

Junto a Azagra, Vox ha pedido la comparecencia de la diputada de Cultura de la Diputación de Badajoz cuando se contrató a David Sánchez y del actual diputado de Cultura y secretario general del PSOE en la ciudad de Badajoz, Ricardo Cabezas.