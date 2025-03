Gallardo reta al PP a que pruebe que David Azagra no acude a su puesto de trabajo

¿Acude el hermano del presidente del Gobierno, artísticamente conocido como David Azagra, a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz? La respuesta ... es distinta en función a quien se pregunte.

«Es falso que David Azagra no vaya a su puesto de trabajo», dice tajante el presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo. «He comprobado en algunas ocasiones que no está en su puesto de trabajo», asegura el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios. Ante esta diferencia, el presidente de la institución ha lanzado al PP el reto de que presente los datos que avalan esa afirmación.

«Si demuestra el señor Barrios que (David Azagra) no trabaja, el señor Sánchez Castejón sería cesado. Aquí se trabaja por objetivos y 24 horas al día. Los objetivos están marcados y asumidos, y los resultados serán analizados en la comisión», ha aseverado el presidente. Este martes se ha aprobado la celebración de una comisión no permanente para analizar los dos programas que dependen de Azagra a petición del PP. Aun no tiene fecha, pero cuenta con los votos a favor de los dos partidos con representación en la institución.

Juan Antonio Barrios ha reconocido a los periodistas que no tiene acceso a los datos de acceso y salida de los empleados provinciales porque no es el diputado de Recursos Humanos. Pero, aun así, mantiene que Gallardo debe explicar las ausencia de Azagra de la Diputación.

Tras el pleno, Gallardo ha asegurado a los periodistas que no dispensa un trato de favor al hermano del presidente del Gobierno, que este no tiene asignado teletrabajo y que «es falso que no acuda a su puesto». Aunque por otro lado ha hecho hincapié en que los empleados de la institución trabajan «por objetivos» y que estos no necesariamente se cumplen «de ocho a tres». Entre otras cosas, porque existe un convenio con la fundación la Caixa para actividades culturales y es necesario que en ocasiones acuda a su sede.

El PP ha forzado la celebración de un pleno extraordinario este martes para la creación de una comisión no permanente que analice las funciones que cumple el programa de Ópera Joven y la oficina de Artes Escénicas. Ambas dependen de David Sánchez Pérez-Castejón. La comisión viene a sustituir las comisiones de investigación, que no existen en las diputaciones. De momento no tiene fecha, pero se ha aprobado con los votos del PSOE y del PP. Por lo que se celebrará.

El hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un contrato de alta dirección desde 2017 con un salario de 42.000 euros. Entró en la Diputación como coordinador de conservatorios para pasar después a ser director de la oficina de Artes Escénicas, de nueva creación, acompañado de un sueldo de 55.000 euros.

¿Qué proceso se realizó dentro de la institución para ese otro puesto? El presidente de la Diputación ha explicado hoy que no existió ese proceso. Argumenta que fue un cambio nominativo de puesto de trabajo que conservaba las funciones iniciales.

El pleno de este martes se ha convertido en una plataforma para que el presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, trate política regional y nacional. En el transcurso ha asegurado que él se convertirá en el próximo presidente de la Junta de Extremadura, ha cargado contra Guardiola por el número de parados y por la falta de iniciativa para impulsar los proyectos industriales. En el capítulo provincial, ha anunciado un plan de empleo provincial dotado de 9,5 millones de euros. Esto es, 3,5 millones de euros más que los previstos inicialmente en los presupuestos de este año.

Gallardo ha acusado a Barrios de «enfangar la política» y de usar los familiares de los representantes por indicación de Feijóo y Génova. Hasta ha asegurado que Barrios cobra más que él. Porque este percibe el 70% de una liberación en la Diputación y el 30% restante del ayuntamiento que preside, el de Fuente del Maestre. «Cobra más que el presidente de esta institución», ha valorado Gallardo.

Además, le ha recordado que el programa de Ópera Joven se ha celebrado en su pueblo, así como que felicitó por escrito su desarrollo.

Barrios, por su parte, ha insistido en que el PP demostrará trato de favor a David Azagra y que «todo el programa de Ópera Joven está montado por intereses partidistas y particulares del presidente de la Diputación».

El portavoz del PP ha lamentado que Gallardo haya intervenido en el pleno en calidad de secretario general del PSOE extremeño en lugar de presidente de la Diputación. «He sido diputado regional y me he preocupado por la política regional, pero hoy soy diputado provincial y me preocupa la política provincial», ha subrayado Juan Antonio Barrios.

Minuto de silencio por Ramón Rocha

Antes del pleno, todos los diputados han guardado un minuto de silencio por Ramón Rocha, que fue el primer alcalde democrático de Olivenza, presidente de la Diputación durante seis años y que ha fallecido esta madrugada.