La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca

La joven encontrada sin vida tras el incendio de su piso en Badajoz sufría heridas de arma blanca además de quemaduras. La fallecida, María Antonia Sánchez, de 29 años, fue encontrada este jueves sobre las diez de la mañana después de que los bomberos apagasen el incendio que estaba calcinando su vivienda en la avenida de Santa Marina.

Según ha podido saber HOY, los efectivos de Extinción de Incendios localizaron el cuerpo en una de las habitaciones del piso y había sufrido quemaduras parciales. Además se han encontrado heridas de arma blanca que confirmarían que ha sido una muerte violenta.

Otro indicio llamativo, como avanzó este periódico, es que el fuego se produjo en dos focos distintos separados. Es decir, que las llamas comenzaron en dos zonas distanciadas del piso, lo que no encaja con un incendio accidental.

El juez, sin embargo, ha decretado el secreto de actuaciones, por lo que la Policía Nacional no ha dado datos sobre la investigación que mantienen en marcha. Tampoco indican si se han producido detenciones.

Este viernes los investigadores han trabajado en varios frentes para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean esta tragedia. Un equipo de especialistas en incendios de la Policía Nacional, de la sección científica, ha trabajado durante toda la mañana en la vivienda del cuarto piso del número 54 de Santa María, en el inicio del Paseo Fluvial. Se han desplazado desde Madrid para analizar la escena.

Además los forenses han llevado a cabo la autopsia de la joven en el Instituto de Medicina Legal. El cuerpo ya ha sido entregado a la familia de la joven y será enterrado en su localidad natal.

La investigación también rastrea la vida de María Antonia Sánchez y las últimas horas antes de que sus vecinos detectasen el incendio en su casa. Se desconoce cuando se produjo su muerte, por el momento, pero el incendio comenzó en su piso este jueves a primera hora de la mañana.

Los hechos

María Antonia Sánchez, natural de La Haba, era funcionaria desde hace dos años y había logrado plaza en la sede de Badajoz del Instituto Nacional de la Seguridad Social hace poco más de un mes. A las 9.40 horas el Servicio Municipal de Extinción de Incendios de Badajoz recibió un aviso de los vecinos de que había un incendio en el piso.

Un vecino de otro bloque cercano incluso subió al cuarto piso, acompañado de un residente del edificio, para tratar de sofocar las llamas con un extintor, pero la puerta estaba ardiendo y no pudieron acceder. Cuando llegaron los bomberos y entraron en la casa, lograron apagar las llamas. Comenzaron a abrir puerta y ventanas para ventilar y localizaron el cuerpo sin vida de la joven con quemaduras en parte de los restos.

En la calle, delante del portal, se vivieron escenas de mucho dolor porque los compañeros de trabajo de la víctima, al ver que no llegaba a su puesto, se acercaron a su vivienda y supieron al ver a la policía que había ocurrido algo malo.

A nivel oficial, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, solo ha confirmado que la policía está investigando, que han movilizado a los especialistas en incendios desde Madrid y que no descartan ninguna hipótesis.

Luto oficial

Tras entregar el cuerpo a la familia, la víctima ha sido trasladada al tanatorio de Don Benito y posteriormente a su localidad natal, La Haba, para el funeral que será este viernes a las 18.00 horas.

El Ayuntamiento de La Haba ha decretado tres días de luto oficial, hasta este domingo a las doce de la noche. Las banderas ondean a media asta en el municipio y se han cancelado todos los eventos, incluido el partido de fútbol que debía disputar el club local. En el decreto municipal el Consistorio trasmite las condolencias a la familia en nombre de todos los vecinos.

José García, alcalde de La Haba, está muy afectado por lo ocurrido. Explica que tanto los padres de Marián, como se la conoce en su pueblo, como su hermana, son personas muy queridas en este pueblo. «Hay mucho dolor y consternación, que haya perdido la vida de una forma tan trágica cuando tenía un futuro brillante por delante es muy doloroso», destaca García.