Bomberos y policías ayer en la casa de la fallecida. J. V. ARNELAS

El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos

Se ha desplazado de Madrid un equipo de especialistas en incendios para analizar la vivienda

Natalia Reigadas
Rocío Romero

Natalia Reigadas y Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:54

El incendio tras el que fue encontrada sin vida María Antonia Sánchez tuvo dos focos de fuego separados entre ellos. Es uno de los datos ... que los investigadores están estudiando en torno a la muerte de esta joven. Por el momento, sin embargo, se desconoce la causa del fallecimiento aunque no se descarta ninguna hipótesis.

