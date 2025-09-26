El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos

El incendio tras el que fue encontrada sin vida María Antonia Sánchez tuvo dos focos de fuego separados entre ellos. Es uno de los datos ... que los investigadores están estudiando en torno a la muerte de esta joven. Por el momento, sin embargo, se desconoce la causa del fallecimiento aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Según ha podido saber este periódico, en el piso de la fallecido hubo dos focos de incendios, es decir, las llamas se iniciaron en dos zonas separadas, lo que hizo sospechar de las circunstancias del fuego desde el primer momento, ya que los incendios accidentales no suelen presentar varios focos.

La autopsia ha finalizado esta mañana y el cuerpo de la joven será trasladado al tanatorio de Don Benito. Se espera que esta tarde se celebre el funeral en su localidad natal, La Haba, cuyos vecinos están conmocionados.

Mientras el juzgado ha decretado el secreto de actuaciones en torno a este caso, por lo que la Policía Nacional, que lleva la investigación, no puede aportar más datos al respecto.

Todas las hipótesis abiertas

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha revelado este viernes que han llegado a Badajoz, procedentes de Madrid un equipo especializado en incendios para estudiar el piso donde fue encontrada María Antonia.

En cuanto a las circunstancias de la muerte, el delegado ha indicado que «nosotros sin pruebas no podemos decir qué ha podido pasar, lo que sí puedo indicar es que no hay descartada ninguna hipótesis, por lo tanto cualquier hipótesis es posible». «¿Cuándo vamos a ir despejando esas incógnitas? Al conocer el resultado de la autopsia y cuando sepamos el resultado de la investigación que está realizando hoy la Policía Nacional especializada en incendios».

Quintana ha realizado estas declaraciones durante una visita en Villanueva de la Serena y ha añadido que la joven, que llevaba dos años como funcionaria, no había presentado denuncias previas que puedan estar relacionadas con su muerte.

La autopsia se ha realizado en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz en la mañana de este viernes. El cuerpo de la joven de 29 años fue trasladado a estas instalaciones, en el campus universitario, ayer poco antes de la una de la tarde, tres horas después de que los bomberos localizasen el cadáver en la vivienda que tenía alquilada.

La Policía Nacional se encarga de la investigación que comenzó ayer mismo tras localizar el cuerpo y que tiene por objetivo identificar a la personas o personas implicadas en esta muerte violenta.

El cuerpo de María Antonia Sánchez, de 29 años, fue localizado este jueves en su vivienda, en un cuarto piso de la avenida de Santa Marina, frente al puente de la Universidad. Los vecinos de esta joven se dieron cuenta de que había fuego en su piso y llamaron a las bomberos de Badajoz a las 9.45 horas. En lo que esperaban la llegada de los efectivos, los vecinos trataron de extinguir las llamas que asomaban por la puerta por sus medios, pero no fueron capaces.

Cuando los efectivos municipales de Extinción de Incendios llegaron a la casa, sofocaron el incendio y, al abrir las puertas y ventanas para ventilar el piso, localizaron el cuerpo de la inquilina, parcialmente afectado por las llamas, según ha podido saber HOY.

Desde el primer momento las circunstancias de esta muerte fueron sospechosas y movilizaron el protocolo de investigación de la Policía Nacional. Sin embargo era necesario esperar a la autopsia para conocer exactamente cuáles han sido las circunstancias del fallecimiento.

La víctima

María Antonio Sánchez, apodada Marian por sus conocidos, se había mudado a Badajoz hace poco más de un mes tras cumplir un objetivo importante, lograr plaza como funcionaria en el Instituto Nacional de la Seguridad en la sede de la capital pacense. Ayer sus compañeros, cuando no acudió a trabajar, la llamaron repetidamente. Al no responder, varios se acercaron al bloque número 54 de la avenida Santa Marina, en el Paseo Fluvial, y vieron la presencia de bomberos y de la policía.

Al conocer el fallecimiento de esta joven se produjo mucha conmoción entre sus compañeros y sus vecinos que no se explican cómo ha podido ocurrirle algo así.

La noticia también ha conmocionado mucho a la ciudad de Badajoz que inicialmente creía que esta joven vecina había muerto en el incendio de su vivienda.