Francisco José García, durante la instalación de las luces y la bocina en la silla de ruedas de Manuel Moreno. HOY
Día Mundial de la Discapacidad

El ingeniero pacense que hizo visible la silla de ruedas de Manuel

Francisco José García ha ideado un prototipo con luces y bocina para seguir ayudando a personas con movilidad reducida, como un niño de Los Santos de Maimona con parálisis cerebral

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:29

Francisco José García Díaz tiene 26 años y, tras graduarse en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx, trabaja en Alemania para la ... compañía Airbus Helicopters, pero su mente siempre está puesta en Extremadura, donde le gustaría volver para emprender y desarrollar sus innovaciones, ayudando a sus paisanos.

