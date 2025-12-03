El ingeniero pacense que hizo visible la silla de ruedas de Manuel

Francisco José García Díaz tiene 26 años y, tras graduarse en la Escuela de Ingenierías Industriales de la UEx, trabaja en Alemania para la ... compañía Airbus Helicopters, pero su mente siempre está puesta en Extremadura, donde le gustaría volver para emprender y desarrollar sus innovaciones, ayudando a sus paisanos.

El joven de Villafranca de los Barros fue reconocido en 2023 con el Premio Accesing que otorga Apamex. Lo logró por implementar un sistema de control con voz para las sillas de ruedas motorizadas, facilitando la vida a las personas con movilidad reducida.

Desde Alemania, ha dado una vuelta más de tuerca para seguir ayudando en este campo, que considera relegado de los avances técnicos, quizá por tratarse de un «negocio muy de nicho» que no ofrece tanto beneficio económico.

Más visibles para peatones y coches

En este afán, Francisco José ha desarrollado un prototipo para equipar a las sillas de ruedas con luces y bocina, haciéndolas más visibles para peatones y vehículos, especialmente de noche.

Manuel Moreno, un niño de once años vecino de Los Santos de Maimona, es uno de los primeros extremeños que se beneficia de esta innovación, que va a poder usar en las calles de su pueblo desde este 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. A pesar de que Manuel no puede hablar por su parálisis cerebral, con las piernas y los brazos afectados, está plenamente integrado en su colegio, de enseñanza ordinaria, y también en su pueblo.

18.000 euros en una silla de ruedas

Cuenta su madre, Isabel Benítez, que el niño ha empezado a salir los viernes con su pandilla y a sus padres les gustaría que pudiera transitar de una forma más segura por las calles. Por eso las luces y el sistema sonoro para avisar de la presencia de la silla de ruedas son vitales para mejorar esta experiencia. Sus padres ya han invertido 18.000 euros en este vehículo motorizado, que cuenta con un brazo articulado. Manuel no habla pero sí se comunica gracias a una tecnología que convierte el movimiento ocular en voz y texto. El software hace posible que pueda seguir sus estudios de Primaria y tocar el piano -siempre a través de la mirada-.

Pero aún había margen de mejora; y ahí entra en acción el ingeniero de Villafranca. «Hacer esta mejora no era algo complicado para mí», explica Francisco Manuel unas horas antes de instalarle a Manuel el prototipo que ha fabricado con sus propias manos. «Cuando expliqué este invento a personas con problemas de movilidad, enseguida me confirmaron que sería un gran avance por la poca visibilidad que tienen por la noche, ya que muchas veces se ven obligados a «circular fuera de las aceras porque no están adaptadas», sobre todo en los pueblos.

Isabel buscó precio para este equipamiento y vio que «solo las luces valían entre 700 y 800 euros«, otro gasto imposible de asumir» después de tantos desembolsos.

Además de iluminación, muchas personas en silla de ruedas también necesitan la bocina para avisar de que van a pasar. «La que viene integrada de serie en las sillas es un simple zumbador, que suena como un juguete», asegura el ingeniero, y lo corrobora Isabel Benítez.

De momento estas mejoras no están a la venta en el mercado. «Algunas personas utilizan las luces de las bicicletas, pero no cumplen los estándares necesarios que se esperan para una silla de ruedas».

Emprender en Extremadura

Francisco José ha preparado a mano los prototipos diseñados en Alemania, y que se ha traído en su último viaje a Extremadura para dejarlos instalados. El objetivo es que los usuarios sean cada vez más autónomos.

Francisco José es uno de los finalistas de los premios de emprendimiento PIE que organiza la Diputación de Cáceres para premiar el talento de los innovadores y apostar por su asentamiento en la región. Con sus ideas sobre el papel y el plan de empresa presentado, el sueño del ingeniero villafranqués es regresar a Extremadura para seguir innovando en su tierra.