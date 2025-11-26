HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
Varios alumnos en las Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz. J. V. Arnelas

La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas

Se trata de las áreas de Teledetección e Ingeniería Eléctrica y Electrónica, según el ránking de Shanghái

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

La UEx se sitúa como la mejor universidad de todo el país en las áreas de conocimiento de Teledetección y en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ... dos disciplinas científicas que llevan a la institución extremeña a lo más alto del ránking de Shanghái, considerado como uno de los sistemas de clasificación más respetados a nivel mundial.

Te puede interesar

