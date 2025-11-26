La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas

La UEx se sitúa como la mejor universidad de todo el país en las áreas de conocimiento de Teledetección y en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ... dos disciplinas científicas que llevan a la institución extremeña a lo más alto del ránking de Shanghái, considerado como uno de los sistemas de clasificación más respetados a nivel mundial.

En el mes de agosto suele publicar las universidades más prestigiosas del planeta y ahora ha dado a conocer su también popular 'Global Ranking of Academic Subjects', que clasifica a las instituciones universitarias según su desempeño en 54 disciplinas distribuidas en cinco grandes áreas: ciencias naturales, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias médicas y ciencias sociales.

Y en esa lista la Teledetección de la UEx destaca por encima de todas. En esa disciplina, que en términos generales se centra en obtener información sobre la Tierra mediante sensores en plataformas como satélites o drones, la universidad extremeña es número uno en España. Además, se sitúa la 12 del mundo y ocupa el segundo puesto de Europa, solo por detrás de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania.

La UEx consolida así su liderazgo en este ámbito, pues fue incluida por primera vez en el ránking de Shanghái en 2018.

Aunque la UEx no cuenta con un grado específico de Teledetección, sí es la base de algunos doctorados, equipos de investigación y el máster denominado 'Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección', cuyas matriculaciones de nuevo ingreso oscilan entre las 30 y 40 cada curso.

«La Teledetección ya se usa en muchos ámbitos como la agricultura con la monitorización de cultivos o el estudio de incendios», explica Antonio Plaza, catedrático y especialista en esta disciplina en la UEx, que precisamente es uno de los profesionales que tiene mucho que ver en este prestigioso puesto para la Universidad de Extremadura. De hecho, lleva apareciendo ocho años consecutivos en la lista de investigadores altamente citados (Highly Cited Researchers), publicada por la empresa estadounidense Clarivate Analytics.

Por otro lado, la UEx también es la mejor del país en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, áreas sobre las que se sustentan dos titulaciones en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz y que aparece posicionada en el grupo de 101 a 150 a nivel mundial.

Los grados que se centran en esa disciplina son Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica y Automática, ambas de la rama industrial.

«Aparecemos en este ránking porque los profesores han incorporado mucho la labor de investigación en los últimos años» José Sánchez Director de la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz

«Son titulaciones cuya oferta se suele cubrir casi al 100% cada año y hay una gran empleabilidad», explica José Sánchez González, director de la Escuela de Ingenierías Industriales.

Considera que esta posición en dicho ránking se debe a que «los profesores con los que cuenta la Escuela han incorporado mucho la labor de investigación en los últimos años».

La UEx también tiene una posición destacada en otras cuatro disciplinas que se encuentran entre las diez mejores de España y las 400 primeras del mundo, aparte de Teledetección e Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estas son Ciencia y Tecnología de los Alimentos (151-200), Ciencias Agrícolas (151-200), Ciencias Veterinarias (151-200) y Ciencias de la Tierra (301-400).

Su posición es fruto de un alto nivel en los indicadores que utiliza la clasificación. Principalmente tiene en cuenta el número de publicaciones incluidas en revistas Q1, es decir, las que representan un mayor impacto dentro de su categoría temática; la influencia de la producción científica medida mediante el 'Category Normalized Citation Impact' (CNCI), un aspecto que mide si un documento ha recibido más o menos citas de lo esperado; o el grado de colaboración internacional y la calidad general de la investigación.

También se consideran indicadores de alto prestigio, la obtención de premios internacionales, la presencia de investigadores altamente citados y la participación como editores jefes de revistas académicas o en cargos de liderazgo dentro de organizaciones académicas.