Marcha con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Redacción BADAJOZ. Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una marcha reivindicativa conmemorará el miércoles 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la que participarán numerosas entidades públicas y privadas de la ciudad y la provincia. Bajo el lema ‘Somos extraordinariamente capaces. Hagamos juntos el cambio’, el acto pretende visibilizar la realidad de estas personas y reclamar una sociedad más inclusiva, comprometida y accesible para todas las personas, al margen de sus características y capacidades.

La marcha comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza de España y finalizará en torno a las 11.00 en la Plaza de San Francisco, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto y diversas actividades lúdicas y culturales. Se espera que participen más de 1.500 personas.

El acto fue presentado en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, con la presencia de Lourdes Linares, diputada del Área de Igualdad de la Diputación; Antonia Borrachero, representante de la Asociación de Discapacitados Auditivos de Badajoz y provincia (Adaba); Fernando de Soto, de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral de Badajoz (Aspace); Marta Plasencia, de la Fundación Magdalena Moriche; Mariema Seck, concejala de Juventud y Educación del Ayuntamiento.

La marcha está organizada también por Aprosuba 3 –Plena Inclusión Badajoz, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba), el Centro de Educación Especial Los Ángeles, Centro Nuestra Señora de la Luz, Down Badajoz, la Delegación de Atención a Personas con Distintas Capacidades de la Diócesis Mérida-Badajoz y la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex).