HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Imágenes de algunas de las hamburguesas que sirven en MonkeyFood redes sociales

La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos

La hamburguesa con sabor a Dalsy que ha revolucionado las redes la sirven en este restaurante de Badajoz

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:35

Las hamburguesas se han convertido en uno de los productos de comida rápida con más fans en todo el planeta. Pero las de toda la vida ya no son suficientes. Las recetas clásicas han quedado atrás y, en su lugar, han surgido combinaciones cada vez más disparatadas, extravagantes y sorprendentes. El último ejemplo lo encontramos en un nuevo restaurante que ha abierto sus puertas en Extremadura, concretamente en Badajoz, donde acaba de abrir una hamburguesería que ha llevado la creatividad al límite: en su carta aparecen hamburguesas con sabor a nada menos que Dalsy y Apiretal.

Se llama Monkey Food y ha llegado para revolucionar todo lo que creías haber probado en el mundo de las hamburguesas. «Monkey Food es comida divertida pa buena gente», explican desde el propio restaurante, que nació en andaluz (tienen locales en Sevilla y Huelva) y ahora ha abierto su primer local en Extremadura. Situado en la avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz, allí lo que buscan es, confiesan, «que te lo pases como un mono, que disfrutes tanto de la comida como del buen rato que pasarás nada más cruzar la puerta».

Sirven hamburguesas con salsa de oreo, con kinder, con 'dalsi', 'apiretá' y hasta bañadas en 'oro'. Cuentan con hamburguesas inspiradas en icónicas series y películas como 'El juego del calamar' o 'Del revés'.

Sin duda, toda una experiencia culinaria solo apta para los más atrevidos...

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  4. 4 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  5. 5 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  6. 6 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  9. 9 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial
  10. 10 Programa completo de Al-Mossassa 2025: conciertos, talleres y actividades este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos

La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos