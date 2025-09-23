La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos La hamburguesa con sabor a Dalsy que ha revolucionado las redes la sirven en este restaurante de Badajoz

Irene Toribio Martes, 23 de septiembre 2025, 09:35

Las hamburguesas se han convertido en uno de los productos de comida rápida con más fans en todo el planeta. Pero las de toda la vida ya no son suficientes. Las recetas clásicas han quedado atrás y, en su lugar, han surgido combinaciones cada vez más disparatadas, extravagantes y sorprendentes. El último ejemplo lo encontramos en un nuevo restaurante que ha abierto sus puertas en Extremadura, concretamente en Badajoz, donde acaba de abrir una hamburguesería que ha llevado la creatividad al límite: en su carta aparecen hamburguesas con sabor a nada menos que Dalsy y Apiretal.

Se llama Monkey Food y ha llegado para revolucionar todo lo que creías haber probado en el mundo de las hamburguesas. «Monkey Food es comida divertida pa buena gente», explican desde el propio restaurante, que nació en andaluz (tienen locales en Sevilla y Huelva) y ahora ha abierto su primer local en Extremadura. Situado en la avenida Sinforiano Madroñero de Badajoz, allí lo que buscan es, confiesan, «que te lo pases como un mono, que disfrutes tanto de la comida como del buen rato que pasarás nada más cruzar la puerta».

Sirven hamburguesas con salsa de oreo, con kinder, con 'dalsi', 'apiretá' y hasta bañadas en 'oro'. Cuentan con hamburguesas inspiradas en icónicas series y películas como 'El juego del calamar' o 'Del revés'.

Sin duda, toda una experiencia culinaria solo apta para los más atrevidos...