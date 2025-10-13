Estos fueron los guardias civiles distinguidos en Badajoz en la celebración del Pilar La ex delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, recibió la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, y también se entregaron menciones especiales fuera del cuerpo

Desfile de la Guardia Civil, este domingo junto a la Comandancia de Badajoz.

Ángela Murillo Badajoz Lunes, 13 de octubre 2025, 13:34

La celebración del Día del Pilar en Badajoz acogió este domingo la entrega de condecoraciones que otorga la Guardia Civil en la celebración de su patrona. La entrega de medallas y el resto de distinciones tuvo lugar a mediodía en la avenida de Colón, frente a la Comandancia de Santo Domingo. Los encargados de hacer entrega de los reconocimientos fueron el jefe de la Zona de la Guardia Civil en Extremadura, José Manuel Santiago Marín; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el general de brigada de la Base General Menacho, Pablo Gómez Lera; el coronel delegado de Defensa en Extremadura, Ramón Ignacio Balsera Bocanegra; y el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista.

Ampliar José Manuel Santiago Marín coloca la medalla a Yolanda García Seco.

De manos del general de zona y del delegado del Gobierno recibieron el distintivo al Mérito Militar los guardias civiles Fernando Mora Pareces y Francisco Javier Góngora González.

La Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo de plata fue para la ex delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

Por su parte, se les impuso la Cruz al Mérito con distintivo blanco al coronel Vicente Alaez Torio y al comisario Manuel Veiga Casas.

A continuación recibieron esta misma distinción el guardia civil Alonso Manuel Cerezo López, los capitanes de la Benemérita José Francisco Gil Donoso y Simón Velo-Rodríguez, el teniente Pablo García Sánchez y la agente de la Benemérita Elena Guzmán Hernández.

También pasaron frente al atril para recibir sus reconocimientos los guardias civiles Manuel Llera Ambrosio, Miguel Ángel Guerra Macho, Olga García Díaz, Javier Galamba Garzón, Rufino Batalla Gómez, Alonso Manuel Cerezo López y Juan Antonio Silva Carrón.

Menciones honoríficas

También hubo personas distinguidas fuera del cuerpo, que recibieron menciones honoríficas por su colaboración con la Guardia Civil. En concreto, fueron para varios agentes de diferentes localidades de la provincia, entre ellos cuatro policías de Talavera la Real, además de guardas rurales y Agentes del Medio Natural, personal de la GNR lusa, PSP de Elvas y policías nacionales que trabajan en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera, facultativos del Instituto de Toxicología de Sevilla, además de empresarios colaboradores de la provincia.