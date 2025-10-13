HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desfile de la Guardia Civil, este domingo junto a la Comandancia de Badajoz. HOY

Estos fueron los guardias civiles distinguidos en Badajoz en la celebración del Pilar

La ex delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, recibió la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, y también se entregaron menciones especiales fuera del cuerpo

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:34

Comenta

La celebración del Día del Pilar en Badajoz acogió este domingo la entrega de condecoraciones que otorga la Guardia Civil en la celebración de su patrona. La entrega de medallas y el resto de distinciones tuvo lugar a mediodía en la avenida de Colón, frente a la Comandancia de Santo Domingo. Los encargados de hacer entrega de los reconocimientos fueron el  jefe de la Zona de la Guardia Civil en Extremadura, José Manuel Santiago Marín; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el general de brigada de la Base General Menacho, Pablo Gómez Lera; el coronel delegado de Defensa en Extremadura, Ramón Ignacio Balsera Bocanegra; y el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista. 

José Manuel Santiago Marín coloca la medalla a Yolanda García Seco.

De manos del general de zona y del delegado del Gobierno recibieron el distintivo al Mérito Militar los guardias civiles Fernando Mora Pareces y Francisco Javier Góngora González. 

Noticias relacionadas

Quintana aboga por una Guardia Civil «más sólida, cercana y preparada para los retos presentes y futuros»

Quintana aboga por una Guardia Civil «más sólida, cercana y preparada para los retos presentes y futuros»

Así se vivió la festividad de la Virgen del Pilar en la Comandancia de Cáceres

Así se vivió la festividad de la Virgen del Pilar en la Comandancia de Cáceres

Dos agentes del Medio Natural y un piloto del Infoex, reconocidos por la Guardia Civil por su lucha contra el fuego

Dos agentes del Medio Natural y un piloto del Infoex, reconocidos por la Guardia Civil por su lucha contra el fuego

La Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo de plata fue para la ex delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco. 

Por su parte, se les impuso la Cruz al Mérito con distintivo blanco al coronel Vicente Alaez Torio y al comisario Manuel Veiga Casas. 

A continuación recibieron esta misma distinción el guardia civil  Alonso Manuel Cerezo López, los capitanes de la Benemérita José Francisco Gil Donoso y Simón Velo-Rodríguez, el teniente Pablo García Sánchez y la agente de la Benemérita Elena Guzmán Hernández. 

También pasaron frente al atril para recibir sus reconocimientos los guardias civiles Manuel Llera Ambrosio, Miguel Ángel Guerra Macho, Olga García Díaz, Javier Galamba Garzón, Rufino Batalla Gómez, Alonso Manuel Cerezo López y Juan Antonio Silva Carrón. 

Menciones honoríficas

También hubo personas distinguidas fuera del cuerpo, que recibieron menciones honoríficas por su colaboración con la Guardia Civil. En concreto, fueron para varios agentes  de diferentes localidades de la provincia, entre ellos cuatro policías de Talavera la Real, además de guardas rurales y Agentes del Medio Natural, personal de la GNR lusa, PSP de Elvas y policías nacionales que trabajan en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera,  facultativos del Instituto de Toxicología de Sevilla, además de empresarios colaboradores de la provincia. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  5. 5

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  9. 9

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  10. 10

    El secreto para ser centenario: «Coma de todo y ríase mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estos fueron los guardias civiles distinguidos en Badajoz en la celebración del Pilar

Estos fueron los guardias civiles distinguidos en Badajoz en la celebración del Pilar