Quintana aboga por una Guardia Civil «más sólida, cercana y preparada para los retos presentes y futuros»

La avenida de Colón ha acogido este domingo el desfile de la Guardia Civil en Badajoz. En los actos celebrados frente a la Comandancia de Santo Domingo, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reivindicado la importancia de la Benemérita como «pilar esencial» para la convivencia y seguridad en la región, así como ha destacado su labor ante las catástrofes naturales que, recientemente, han afectado a la comunidad autónoma.

También ha participado en los actos conmemorativos por la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, o la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, además de distintos concejales del Ayuntamiento de Badajoz como Juan Parejo, Gema Cortés, Elena Salgado o Ana Casañas.

Respuesta ante emergencias

En su intervención, el delegado del Gobierno, que ha estado acompañado por el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Miguel Santiago, ha recalcado el papel de los agentes del instituto armado. «Lo demostrasteis durante la Dana, en el temporal de lluvias de marzo que afectó a Extremadura y, especialmente, ante los grandes incendios forestales de este verano en la región, donde la rapidez, la disciplina y el compromiso han quedado evidentes en el despliegue de medios y en la protección de vidas y bienes», ha recalcado Quintana.

El delegado del Gobierno ha puesto en valor la capacidad de reacción ante los fenómenos meteorológicos y forestales; la coordinación entre sus diferentes unidades y servicios, y la atención prioritaria a las personas afectadas, brindada por ese cuerpo de seguridad.

Ampliar HOY

A renglón seguido, Quintana ha subrayado que la Guardia Civil «no es solo una fuerza del orden» sino «una presencia que acompaña a las familias, que llega a cualquier rincón y que garantiza que la ley y la protección lleguen también a los territorios más alejados de los grandes núcleos urbanos», según ha recogido en nota de prensa la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma.

Apuesta por la modernización

Por otra parte, el delegado ha abogado por avanzar en la modernización de infraestructuras y en la dotación de mejores herramientas para el cuerpo, recordando que el Ejecutivo central «continúa trabajando» para mejorar las condiciones del servicio, con la mirada puesta en una Guardia Civil «más sólida, más cercana y preparada para afrontar los retos presentes y futuros».

Quintana ha cerrado su discurso agradeciendo la «profesionalidad» de todas las personas que componen la Benemérita, insistiendo en que la seguridad es una inversión en calidad de vida, libertad y estabilidad para las familias extremeñas. «La Guardia Civil, en Extremadura, está presente en el terreno, al servicio de las personas y, sobre todo, al pie del cañón para defender la legalidad, la paz social y la prosperidad de nuestra tierra», ha aseverado.

Cabe señalar que en la jornada de este domingo, la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, y el subdelegado en Cáceres, José Antonio García, también han participado en los actos conmemorativos de la Festividad del Pilar en Mérida y Cáceres, respectivamente.