Así se vivió la festividad de la Virgen del Pilar en la Comandancia de Cáceres

M. Fernández Cáceres Lunes, 13 de octubre 2025, 11:19 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres conmemoró ayer la festividad de la Virgen del Pilar con un acto institucional en el que se se entregaron siete condecoraciones y cuatro menciones honoríficas. También se homenajeó a los caídos en acto de servicio y se realizó el desfile de la fuerza en formación, en el que participaron diferentes especialidades que prestan servicio en la provincia de Cáceres.

Recibieron la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco el sargento Juan Antonio Fernández, el cabo mayor Roberto Cid, la guardia civil María Luisa Hernández y el coronel director del Centro de Formación de Tropas número 1 de Cáceres Álvaro Kromer.

También al subteniente en situación de reserva Juan José Almeida, al guardia civil Luis Durán y al coronel jefe del comando territorial de la Guarda Nacional Republicana de Castelo Branco Luís Manuel Paulico Serra. El Ministerio concede estas condecoraciones, a propuesta de la Guardia Civil, «por sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo», informa la Benemérita.

Asimismo, se entregaron menciones honoríficas a tres agentes de policía y un cabo primero del Ejército de Tierra por su «colaboración constante, desinteresado apoyo y elogiable trayectoria de cooperación con la Guardia Civil».

Los reconocimientos han sido para José Manuel Rebollo, agente de la Policía Nacional en Cáceres; Vicente Benítez, agente de la Policía Local en Cáceres; Víctor Manuel Jiménez, agente de la Policía Local de Madrigalejo; y José Antonio García Rolo, cabo primero del Ejército de Tierra.

También para Alberto Murcia, jefe de la sección Infoex; Alberto Pablos, agente del medio natural; Jesús Usón Gargallo, fundador y presidente de honor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres; y María Jesús Rebate, jefa de la dependencia de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno de Cáceres.

Asimismo, ha sido reconocida la labor de Sonia Campón, educadora social del Centro de Acogida de Menores Francisco Pizarro de Trujillo; Luís Francisco Mata, Tramitador Judicial del Tribunal de Instancia N° 1 de Trujillo; Francisco Javier Rodríguez, director de Seguridad empresa Metka Egn Spain; y Juan Francisco Rodríguez, hostelero.

Al acto asistieron, entre otros, el Consejero de Presidencia, Abel Bautista; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, el teniente coronel jefe de la Comandancia cacereña, Rafael Roldán; el subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; y el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.