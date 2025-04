Gallardo: «Defenderé los derechos en igualdad desde la Diputación de Badajoz»

Miguel Ángel Gallardo revalida el tercer mandato en la Diputación de Badajoz, después de que la ejecutiva provincial del PSOE le eligiera este ... jueves por asentimiento. Desde el cargo pretende «ser un contrapunto claro al intento de las políticas de PP y Vox» y «defender los derechos en igualdad en el caso de que tengan la tentación de dar pasos atrás».

Gallardo incide en que no hará oposición a la Junta de Extremadura desde la Diputación de Badajoz, pero sí pretende «hacer región desde la provincia con lealtad» al resto de instituciones. Quiere fomentar el empleo, dar opciones a los jóvenes e impulsar la digitalización. «Trabajaré desde la lealtad con un principio básico que son las oportunidades de los jóvenes en la provincia y teniendo en cuenta que el principal aliado es la digitalización».

Aspira a «generar bienestar» en la provincia. Quiere «defender los intereses de extremeños del mundo rural y la defensa del conjunto de la provincia», no solo de los municipios pequeños, sino también de las ciudades.

La Diputación forma su corporación a raíz de las elecciones municipales en función de los resultados por partidos judiciales. El PSOE sumó 797 concejales, 217 más que el PP este 28-M. Por eso el gobierno provincial seguirá siendo socialista, como es desde 1983.

Tercer mandato

Miguel Ángel Gallardo será el primer presidente en revalidar un tercer mandato. No hay impedimento legal para ello, pero será el primero en rebasar los ocho años al frente de la institución provincial. Ramón Rocha estuvo seis años, mientras que Juan María Vázquez y Valentín Cortés estuvieron ocho. Gallardo no siente su tercer mandato «como un premio, sino como un ejercicio de responsabilidad en el sentido de que el partido ha puesto mucha confianza en mí y siento mucha gratitud. Pero no es un regalo, sino mucha confianza».

Alcalde de Villanueva de la Serena, Gallardo ha obtenido su sexta mayoría absoluta con el 61,8% de votos emitidos en su pueblo este 28 de mayo. Ha obtenido 14 de 21 concejales. Con ese aval pretende concluir la fusión con Don Benito antes de 2027, un año para el que ya ha anunciado que no será candidato a alcalde en su municipio.

Para entonces, el PSOE requerirá de otro número uno a la Junta de Extremadura. Antes de que acabe este año de 2023, el partido celebrará un congreso regional extraordinario para elegir a su secretario general. La presidencia de la Diputación de Badajoz y sus sucesivas victorias en Villanueva de la Serena, colocan a Miguel Ángel Gallardo en una buena posición para ello.

El 29 de mayo, cuando el partido socialista extremeño estaba sumido en el desconcierto por el resultado electoral al abrir la posibilidad a un gobierno de PP y Vox en la Junta de Extremadura, Gallardo reivindicó la victoria del PSOE en Extremadura. En sus redes sociales escribió: «pedir a quien ganó las elecciones que apoye a quien las perdió, es no asumir primero que las perdió, y segundo intentar engañar a la gente para hacer después lo que todos sabemos que hará, gobernar con la extrema derecha de Vox». Muchos socialistas compartieron y agradecieron el mensaje.

Nacido en junio de 1974, Miguel Ángel Gallardo tiene dos hijos. Se formó como técnico especialista en Mantenimiento Electrónico y en Educación Infantil. Posteriormente se diplomó en Educación Social. Trabajó como operario de producción antes de convertirse en alcalde de Villanueva, cargo que logró con 29 años.