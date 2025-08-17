Una fuga de agua seca el césped en la piscina de La Granadilla de Badajoz
El Ayuntamiento indica que esperará a que termine la temporada de baños para hacer las reparaciones pertinentes
Badajoz
Domingo, 17 de agosto 2025, 08:25
«He tenido que tumbarme en tierra y sin sombra». Es la queja de Lucía Moreno tras salir el sábado de la semana pasada de ... bañarse en la piscina de La Granadilla. «Iba a quedarme la tarde, pero no se aguanta de calor sin apenas sombra», denunció esta vecina.
Como ella varios usuarios se han quejado las últimas semanas del mal estado del césped de esta piscina y de la falta de zonas de sombra y sombrillas. Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que el secado del césped se debe a una fuga en la presión del agua que ha afectado al riego.
Añaden que por el momento están completando el riego de forma manual. Sin embargo, gran parte del césped se ha secado y ahora los bañistas deben extender sus toallas sobre tierra. La mayor parte de la zona ajardinada de la piscina pública más grande de la ciudad está echada a perder debido a esta avería.
Los usuarios también denuncian que no hay suficientes sombrillas ni zonas de sombra en esta piscina municipal
Los responsables municipales indican que tendrán que reparar el césped y el riego, pero que no se hará hasta que acabe la temporada de baños para no cerrar el recinto y que afecte a los usuarios.
Lucía Moreno, una de las afectadas, propone que hasta que se arregle el Consistorio ofrezca el acceso gratuito a este servicio municipal.
Tanto esta usuaria como otros también denuncian que la sombra es insuficiente. «Hay pocas sombrillas. Se alquilan por un 1 euro pero cuando fuimos a pedir una, nos dijeron que nos les quedaban, que se rompen y no se reponen», se lamenta Alberto Vázquez, otro bañista de La Granadilla.
Respuesta municipal
Sobre las sombrillas insuficientes, desde el Ayuntamiento pacense aseguran que «este año se han repuesto sesenta unidades, ya que algunas se rompen, vandalizan o se sustraen. Y este año se han repuesto. Además, se han instalado zonas de sombra en merenderos y otras áreas».
Los responsables municipales indican además que los usuarios pueden llevar sus propias sombrillas desde sus casas, «ya que se entiende que tiene que haber espacios de sol y sombra para los diferentes gustos de los usuarios», añaden.
«Las instalaciones también cuentan con árboles que dan sombra, así como 25 chopanos (mástiles de madera con sombra) de los cuales ocho son nuevos. También se han renovado 16 merenderos y varias pérgolas», concluyen desde el Consistorio.
«Creo que cualquier piscina privada tiene mejores servicio y esta es la piscina a la que venimos muchos vecinos de Badajoz y debería estar más cuidada. Si no llegas a primera hora, no tienes sombra si no la llevas tu de casa. Yo vengo en autobús, no puedo traer tantas cosas ni llegar de los primeros», se lamenta Carmina Cristo, que estuvo el fin de semana con su familia. «Los baños y los vestuarios están muy bien y otros años tenía césped, pero ahora ni eso. Espero que lo arreglen», añade esta usuaria.
Badajoz solo cuenta con dos piscinas municipales para sus 150.000 vecinos. Se trata de la de La Granadilla, que es la más grande, y la de San Roque, con un aforo más reducido. Hay una promesa municipal desde hace año para abrir la tercera en la Margen Derecha, pero el proyecto ha sufrido muchos retrasos. Ahora se va a reactivar esta tercera infraestructura con una inversión de doce millones de euros.
Proponen que los menores de tres años no paguen
Una de las quejas más habituales de los usuarios de las piscinas municipales en Badajoz es que los niños pagan, incluso los bebés. Muchos proponen que, al menos, los menores de tres años entren de forma gratuita. Alegan que en la mayor parte de las piscinas de los pueblos cercanos es así.
En la actualidad los menores de 17 años, incluidos los bebés, pagan 1,70 euros los días de diario para entrar y 2 euros los fines de semana.
El precio general es 3,50 euros la jornada de lunes a viernes y 4 los sábados, domingos y festivos. Además se pueden comprar bonos. El de 10 baños es de 28 euros para los adultos y 14 para los menores de 17 y pensionistas. El de 20 baños supone 51 euros para el público en general y 25,50 euros para las tarifas reducidas. El de 40 baños cuesta 92 euros el normal y 46 el reducido. Además los usuarios que cuenten con el carné joven pueden pedir una reducción del 20%.
