Proponen que los menores de tres años no paguen en las piscinas de Badajoz

Una de las quejas más habituales de los usuarios de las piscinas municipales en Badajoz es que los niños pagan, incluso los bebés. Muchos proponen que, al menos, los menores de tres años entren de forma gratuita. Alegan que en la mayor parte de las piscinas de los pueblos cercanos es así.

En la actualidad los menores de 17 años, incluidos los bebés, pagan 1,70 euros los días de diario para entrar y 2 euros los fines de semana.

El precio general es 3,50 euros la jornada de lunes a viernes y 4 los sábados, domingos y festivos. Además se pueden comprar bonos. El de 10 baños es de 28 euros para los adultos y 14 para los menores de 17 y pensionistas. El de 20 baños supone 51 euros para el público en general y 25,50 euros para las tarifas reducidas. El de 40 baños cuesta 92 euros el normal y 46 el reducido. Además los usuarios que cuenten con el carné joven pueden pedir una reducción del 20%.