Los trabajadores de la piscina de San Roque exigen mejoras en sus condiciones laborales La ausencia de aire acondicionado en la taquilla de la piscina es uno de los principales problemas

J. M. Solo De Zaldívar BADAJOZ. Domingo, 17 de agosto 2025, 12:30 | Actualizado 12:39h.

«Si te las resumo en una palabra: deplorable». Así califica las condiciones en las que trabaja el taquillero de la piscina municipal de San Roque. Desde su puesto de trabajo, Ignacio Expósito lleva reclamando durante todo el verano un aire acondicionado que nunca llega. Desde el Ayuntamiento le dicen que ya está pedido y que llegará en un tiempo estimado de 30 días, justo cuando acabe el periodo de piscina y ya hayan pasado los meses más calurosos. «Todos los años pedimos el aire acondicionado y nunca llega».

«El ventilador nos lo ha puesto un compañero de la piscina de La Granadilla, pero no es suficiente. A partir de las 14.00 horas empieza a dar el sol y es muy difícil estar aquí», explica Ignacio a HOY, quién ve poco probable una solución por parte del Ayuntamiento.

Durante la ola de calor, este trabajador ha tenido que soportar temperaturas de hasta 45 grados mientras desarrollaba su jornada laboral.

También explica que son los únicos trabajadores que no tienen descanso para comer a mediodía ni poderse refrescar en la piscina. «Algunos usuarios nos traen agua y dicen que no entienden cómo trabajamos en estas condiciones». Ante los días más calurosos del año, estos empleados de la piscina municipal de San Roque deben afrontarlos sin aire acondicionado.

«A veces nos toca hacer cosas que no nos corresponden», explica a HOY. Ante las vacaciones de compañeros, algunos trabajadores tienen que suplir las funciones de otro puesto de trabajo diferente al suyo. «Te tienes que hacer un kit de supervivencia», confiesa.

Incidentes en las piscinas

Ya son tres los incidentes con heces en las piscinas municipales de Badajoz. El miércoles 18 de junio ocurrió el primer caso de heces en el agua de la piscina, solo cinco días después de la apertura de la piscina de San Roque.

El protocolo hizo que durante dos horas, los bañistas no pudieran acceder al agua de la piscina debido al tratamiento que socorristas y personal de la instalación deben utilizar. Estos hechos ocurren debido a un reto 'viral' entre los jóvenes en redes sociales para cerrar las piscinas.

El último caso, el pasado miércoles 12 de agosto en la de La Granadilla cuando el termómetro alcanzaba los 45 grados. Una vez más, los bañistas tuvieron que abandonar el agua.

Ya son varios casos los que están ocurriendo a nivel nacional con el mismo patrón, que impide a los usuarios poder disfrutar de la piscina para combatir el calor.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nueva alerta, indicando que la ola de calor continúa. El pasado martes 12 de agosto, el termómetro marcó los 45,5 grados, siendo ese día el municipio más caluroso de España. Ya son diez días de la segunda ola de calor de este verano y se prevé que finalice el lunes 18 de agosto según la Aemet.